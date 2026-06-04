 Rinkoje svyruojant naftos kainoms – nauji pasiūlymai dėl dyzelino akcizo

Rinkoje svyruojant naftos kainoms – nauji pasiūlymai dėl dyzelino akcizo

2026-06-04 17:05
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Grupė Seimo narių siūlo iki spalio pratęsti iki birželio vidurio galiojančią laikiną dyzelino akcizo lengvatą – anot jų, tai sumažintų kuro kainas vartotojams ir išlaikytų subalansuotą poveikį valstybės biudžetui. 

<span>Rinkoje svyruojant naftos kainoms – nauji pasiūlymai dėl dyzelino akcizo</span>
Rinkoje svyruojant naftos kainoms – nauji pasiūlymai dėl dyzelino akcizo / magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
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Tokias Akcizų įstatymo pataisas ketvirtadienį įregistravo socialdemokratai ir „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. 

Kaip teigiama iniciatorių aiškinamajame rašte, lengvatą siūloma palikti reaguojant į išaugusias žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė karinis konfliktas Artimuosiuose Rytuose ir dėl jo sutrikęs tiekimas pasaulinėse rinkose.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas šią savaitę sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratęsti šios lengvatos. Pasak jo, ji nėra taikli, jos efektas mažas.

Kaip rašė BNS, šių metų pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia dviem mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas jau kitą dieną jis atpigo 5 centais.

Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius Žinių radijui šią savaitę sakė, kad šią ar kitas priemones valdžia turi būti pasirengusi greitai vėl panaudoti, jeigu naftos kaina smarkiai ūgteltų.

Kiek anksčiau jis sakė, kad tęsiantis konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, sumažintą dyzelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje.

Šiame straipsnyje:
degalai
degalų lengvata
dyzelino akcizas
akcizo lengvata

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