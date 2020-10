Registrų centras: rugsėjis – rekordinis pagal NT sandorių skaičių

„Toks rugsėjo spurtas leido dar labiau sumažinti metinio sandorių kiekio atsilikimą nuo praėjusių metų. Jeigu įregistruojamų NT sandorių kiekis per likusius šių metų mėnesius išlaikys panašų tempą, galima tikėtis, kad 2020 metais bendras rezultatas nedaug atsiliks nuo 2019-ųjų“, – pranešime cituojamas Registrų centro atstovas Paulius Rudzkis.

Registrų centro duomenimis, per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje įregistruotų NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius siekė 90,4 tūkst. ir buvo 4 proc. mažesnis nei pernai sausio-rugsėjo mėnesiais (94,6 tūkst.). Per rugsėjį įregistruota 12,7 tūkst. NT sandorių – 19 proc. daugiau nei pernai ir 7 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.

„Labai gerus rugsėjo rezultatus pirmiausiai lėmė žemės sklypų rinka – rugsėjo rezultatai buvo geriausi per pastaruosius keletą metų. Gyvenamųjų namų pardavimai taip pat toliau laikosi istorinėse aukštumose“, – sako P. Rudzkis.

Šiemet visoje šalyje įregistruota 44,6 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 1,5 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu (45,3 tūkst.). Rugsėjį įregistruota 6,4 tūkst. sklypų sandorių –27 proc. daugiau nei 2019 metų rugsėjį ir 6 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.

Per šiuos metus visoje šalyje įregistruota per 9 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per rugsėjį įregistruota per 1,3 tūkst. gyvenamųjų namų pardavimų – 19 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjo mėnesį ir 1 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.

„Rugsėjis pagal butų pardavimus jau buvo artimas iki karantino matytiems skaičiams, kai per vieną mėnesį visoje šalyje buvo įregistruojama po daugiau kaip 3 tūkst. butų sandorių. Be to, tai buvo gausiausias šiais metais butų sandorių mėnuo tiek visoje Lietuvoje, tiek ir daugelyje šalies didmiesčių“, – teigia P. Rudzkis.

Per sausį-rugsėjį visoje šalyje įregistruota beveik 23,1 tūkst. butų pardavimų – 12,5 proc. mažiau nei praėjusių metų sausio-rugsėjo mėnesiais. Vien tik per rugsėjį įregistruota beveik 3,2 tūkst. butų savininkų pasikeitimų, arba 8 proc. daugiau nei 2019 metų rugsėjį ir 11,5 proc. daugiau nei šių metų rugpjūtį.