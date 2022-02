Registrų centras: e. aukcionuose per metus realizuota turto už daugiau kaip 130 mln. eurų

Registrų centro duomenimis, paskutinįjį 2021 metų ketvirtį buvo paskelbta daugiau nei 2,8 tūkst. elektroninių varžytynių ir aukcionų, iš kurių įvyko beveik 400, o realizuoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertė siekė beveik 33 mln. eurų.

E. varžytynių portale antstolių skelbtose varžytynėse per pastarąjį ketvirtį parduota turto už 6,8 mln. eurų, savivaldybių – už beveik 5 mln. eurų, nemokumo administratorių – už 0,7 mln. eurų, kitų institucijų varžytynėse – už 1,1 mln. eurų. Ketvirtąjį ketvirtį taip pat įvyko Turto banko organizuoti aukcionai už daugiau kaip 23 mln. eurų, skelbiama Registrų centro pranešime.

Paskutinį praeitų metų ketvirtį įvykusių varžytynių metu į naujų savininkų rankas pateko įspūdingo turto. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto rinkoje susidomėjimo sulaukė medicininės paskirties pastatai ir patalpos – parduotos trys ambulatorijos Radviliškio, Varėnos ir Kelmės rajonų savivaldybėse, Radviliškio rajone parduotas medicinos punktas bei rentgeno pastatas. Naują savininką turės ir Rokiškio rajone savivaldybėje esantis dvaras, o už 221 tūkst. eurų Naujojoje Akmenėje parduotas banko pastatas.

Registrų centras teigia, kad praėjusių metų pabaigoje penki brangiausi nekilnojamojo turto objektai buvo parduoti pajūryje, o brangiausiu aukciono parduotu turtu tapo pastatų kompleksas Palangos mieste – jis naujiems savininkams atiteko už 1,8 mln. eurų.

Kito turto varžytynėse brangiausiai parduoto turto penketuke – įmonių akcijos, mėsinės įrenginiai bei traktoriai, brangiausiai – už 10 mln. eurų – parduotas Varėnos rajone įsikūrusios likviduojamos dėl bankroto įmonės „Matuizų plytinė“ turtas. Tarp įdomybių – keturi „ZIL“, „URAL“ bei „Mercedes“ senoviniai gaisrinės automobiliai ar sniegaeigis.

Iš viso per 2021 metus įvyko per 2,5 tūkst. elektroninių aukcionų ir varžytynių, arba 12 proc. mažiau nei per 2020 metus. Per praėjusius metus e. varžytynėse ir aukcionuose parduota turto už daugiau nei 133 mln. eurų, iš jų 113 mln. eurų sudarė nekilnojamojo turto sandoriai. Palyginti 2020-aisiais buvo parduota turto už 155 mln. eurų, o nekilnojamojo turto dalis sudarė daugiau nei 146 mln. eurų.

Varžytynių ir aukcionų internete paslaugą Registrų centras teikia nuo 2013 metų. Nuo elektroninės paslaugos sukūrimo įvyko apie 21,9 tūkst. varžytynių ir aukcionų, kuriuose turto parduota už maždaug 733 mln. eurų.

E. varžytynių ir aukcionų informacinė sistema leidžia gyventojams ir verslo subjektams nuotoliniu būdu dalyvauti antstolių ir nemokumo administratorių vykdomose elektroninėse varžytynėse ir valstybės bei savivaldybių turto pardavimo elektroniniuose aukcionuose. Besinaudojantys sukurtomis elektroninėmis paslaugomis gali aktyviai dalyvauti varžytynėse bei aukcionuose patirdami mažiausias sąnaudas.