R. Karbauskis žada paramą prezidentui dėl vaiko pinigų, bet kritikuoja skubą

„Bet kokiu atveju mes tą pasakėme ir seniūnų sueigoje, kad palaikysime šitą siūlymą pateikimo stadijoje, bet mus tik nustebino tai, kaip tie įstatymo projektai pateikti ir kada jie pateikti“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Jis teigė, kad pateikus siūlymus trečiadienio popietę, ne visi Seimo nariai spėjo su jais susipažinti.

„Tikriausiai taip neturėtų būti, kad išvakarėse, po keturių dvidešimt, yra registruojamas projektas. Su juo dalis Seimo narių visai nesusipažinę, ateina į Seimą patarėja ir pasako, kad priimkit ypatingos skubos tvarka, tai yra, šiandien, sprendimą dėl to, kad skirti labai svarbiems reikalams pusę milijardo eurų“, – kalbėjo parlamentaras.

„Tai yra nerimta ir taip būti neturėtų. Vėl gi, tai pretenzijos ne prezidentui, o jo komandai, nes iš tikrųjų arba tie žmonės iš mūsų juokiasi, arba jie nesupranta, kaip viskas turi būti padaryta“, – sakė jis.

Tikriausiai taip neturėtų būti, kad išvakarėse, po keturių dvidešimt, yra registruojamas projektas.

Seimui ketvirtadienį planuojama pristatyti tik vieną iš kelių siūlymų – kaip papildomai paremti šeimas su vaikais. Kiti pasiūlymai bus teikiami kitą antradienį, nes jiems nėra Seimo Teisės departamento išvadų.

Taip pat R. Karbauskis sako, kad siūlymai nebus svarstomi skubos tvarka, nes jiems reikia Vyriausybės išvados.

„(...) ypatingos skubos tikrai nebus, reikalinga Vyriausybės išvada, ir mes labai nuosekliai tuos klausimus svarstysime“, – sakė „valstiečių“ lyderis.

„Jokios skubos čia net logiškai nereikia, nes tie sprendimai jie ne tai, kad mes turime rytoj išmokėti lėšas ir kažką padaryti, juos tiesiog reikia priimti, jie sulauks savo eilės ir bus padaryta“, – pridūrė jis.

Premjeras Saulius Skvernelis sakė palaikantis siūlymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio ir vaiko pinigų didinimo, bet abejojo iniciatyva laikinai mažinti gyventojų pajamų mokestį. Jis teigė, kad reikia įvertinti galimas siūlymų pasekmes ateinančių metų biudžetams.

„Norėtume laikytis to pačio principo, kad šiandien daromi sprendimai neužprogramuotų ilgalaikių pasekmių sekančių metų ir kitų metų, ir kitų metų biudžetams ir kitų vyriausybių veiklai. Dėl to reikės čia labai rimtos diskusijos“, – žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis.

Jis taip pat teigė, jog tokius ilgalaikį poveikį darančius sprendimus Prezidentūra turėtų pateikti anksčiau ir suteikti galimybę susipažinti su jais.

R. Karbauskis taip pat pažymėjo, kad prezidento siūlymas laikinai mažinti GPM kelia abejonių, nes dėl to didesnę naudą gautų uždirbantys didesnius atlyginimus.

„Gyventojų pajamų mokesčio mažinimas turi vieną labai neigiamą savybę – jis gerokai padidina pajamas tiems, kurie gauna didesnius atlyginimus, gerokai didesnius. Pasiūlymas didinti neapmokestinamąjį minimumą yra teisingas pasiūlymas, kuris pirmiausiai yra naudingas tiems, kurie gauna mažas pajamas“, – žurnalistams tvirtino R. Karbauskis.

Jeigu mes pradėsime remti tuos, kurie gauna 2-3 tūkst. eurų atlyginimus, tai tikėtis, kad jie pradės tuos pinigus, kurie bus sutaupomi per mokesčių sumažinimą, vartoti yra ne visai pagrįsta.

Pasak jo, dėl GPM mažinimo turės apsispręsti Seimas, prieš tai gavęs Vyriausybės išvadą.

„Diskusija bus Seime, matyt būtent tuo aspektu – ką mes norime paremti. Ar mes iš tikrųjų pinigus papildomus skiriame tam, kad vartojimą padidinti, o vartojimas padidės tokiu atveju, jeigu gaus tie žmonės, kurie atlyginimai yra mažesni“, – aiškino R. Karbauskis.

„Jeigu mes pradėsime remti tuos, kurie gauna 2-3 tūkst. eurų atlyginimus, tai tikėtis, kad jie pradės tuos pinigus, kurie bus sutaupomi per mokesčių sumažinimą, vartoti yra ne visai pagrįsta“, – pridūrė jis.

Vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos sukeltiems padariniams mažinti, įstatymo projektas įtrauktas į ketvirtadienio rytą atnaujintą Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Prezidentas siūlo skirti vienkartinę papildomą išmoką šeimoms su vaikais. Ji siektų 120 eurų už vaiką, o nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia – 200 eurų.

Taip pat siūloma laikinai iki metų pabaigos sumažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą nuo 20 iki 15 proc., taikant jį darbuotojų pajamoms iki trijų vidutinių darbo užmokesčių lygio, taip pat ankstinti neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimą 50 eurų.

Prezidento patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta sakė, kad papildoma parama dirbantiesiems ir šeimoms padės skatinti ekonomiką krizės metu.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.