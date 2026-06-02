Prezidentūra: diskusijos dėl turto mokesčio – gerokai per ankstyvos

„(Mokesčių – BNS) klausimas yra gerokai per ankstyvas. Mokesčių reforma buvo priimta praėjusiais metais, pagrindinis fiskalinis efektas pasireikš 2027 metais – daugiau nei pusė milijardo eurų tikimasi gauti Gynybos fonde. Tik sulaukus jau priimtos mokesčių reformos efekto, tik įvertinus ekonomikos padėtį, būtų galima svarstyti, ar reikia naujos diskusijos dėl mokesčių“, – antradienį Žinių radijui sakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius.
„Tik 2028 metais mes galėsime įvertinti, koks buvo galutinis mokesčių reformos efektas“, – pridūrė jis.
V. Augustinavičius pabrėžė, kad šiuo metu nevyksta aktyvios diskusijos dėl galimo turto mokesčių didinimo.
„Kiek teko girdėti iš finansų ministro, niekur nebus skubama šitoje vietoje. Ta diskusija daugiau išplaukė iš Tarptautinio valiutos fondo misijos, bet jokių konkrečių sprendimų, opcijų nėra padėta ant stalo, ir šiuo metu nėra aktyvių diskusijų“, – aiškino prezidento patarėjas.
V. Augustinavičius pabrėžė, kad būtina atsižvelgti ne tik į Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rekomendacijas, bet ir į visuomenės nuomonę dėl turto mokesčių.
„Politikos formuotojų darbas yra išgirsti ir visuomenės balsą. Kai galvojame apie turto mokesčius, tai visuomenė praėjusiais metais, rengiant mokesčių reformą, gana aiškiai pasisakė, ką mano. (...) Tai tą taip pat reikia įvertinti žvelgiant į ateitį“, – sakė jis.
Prezidento patarėjas teigė, kad 2027 metais Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) perskirstymas turėtų būti rekordinis.
„Kitais metais, pagal prognozes, perskirstymas BVP turėtų pasiekti 36 proc. Tai yra rekordinis dydis. Valstybės fiskalinė situacija šiuo metu yra tikrai stipri, ir tikrai bet kokių reikšmingų mokesčių pakeitimų diskusijos šiandien yra gerokai per ankstyvos“, – kalbėjo jis.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas praėjusią savaitę teigė, kad smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius.
K. Vaitiekūnas tuo metu pabrėžė, kad ieškant papildomų pajamų galima svarstyti įvairius variantus, bet mokesčius didinti reikia atsargiai.
Premjerė Inga Ruginienė praėjusią savaitę teigė, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama.
Seimas praėjusią gegužę nepriėmė svarstyti Vyriausybės teiktų pataisų, pagal kurias nekilnojamojo turto (NT) mokestis būtų visuotinis, o vėlesnį siūlymą su mokesčio grindimis iš esmės pakeitė. Parlamentarai blaškėsi ieškodami tinkamiausio varianto baimindamiesi, kad nuo šių metų gerokai išaugs mokestinė būsto vertė ir žmonėms našta bus per didelė.
K. Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, jog neketinama grįžti prie NT mokesčio tarifų, nors įstatyme apsaugų yra per daug.
(be temos)
(be temos)