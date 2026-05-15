 Premjerės patarėjas: jokios derybos dėl tranzito per Lietuvą nevyksta

Premjerės patarėjas: jokios derybos dėl tranzito per Lietuvą nevyksta

2026-05-15 12:03
Ūla Klimaševska (ELTA)

Užsienio reikalų ministrui pareiškus, kad iš JAV administracijos jaučiamas „suaktyvėjimas“ ES sankcionuotų baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimo klausimu, premjerės patarėjas kartoja, kad jokių derybų šia tema nevyksta.

<span>Premjerės patarėjas: jokios derybos dėl tranzito per Lietuvą nevyksta</span>
Premjerės patarėjas: jokios derybos dėl tranzito per Lietuvą nevyksta / L. Balandžio / BNS nuotr.

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„Ministro pasisakymus ir jų kontekstą pirmiausia turėtų komentuoti pati Užsienio reikalų ministerija. Iš savo pusės galiu pakartoti ministrės pirmininkės išsakytą poziciją. Esame dėkingi JAV už pastangas padedant spręsti su Baltarusija susijusius klausimus – vilkikų judėjimo, oro balionų incidentų ir politinių kalinių paleidimo srityse. Tačiau jokios derybos dėl baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą nevyksta“, – ELTAI teigė Ignas Dobrovolskas.

„Lietuvos pozicija išlieka aiški ir nuosekli – laikomės bei palaikome Europos Sąjungos sankcijas Baltarusijai. Šiuo metu galiojant ES sankcijoms, trąšų tranzito klausimas negali būti svarstomas“, – pridūrė jis.

Anot patarėjo, dėl techninio lygio Lietuvos atstovų susitikimas yra įmanomas tik esant premjerės Ingos Ruginienės anksčiau išvardintoms sąlygoms – pasibaigus oro balionų incidentams, be papildomų mokesčių sugrąžinus visus sulaikytus vilkikus ir sustabdžius neteisėtą migraciją per sieną.

Užsienio reikalų ministras anksčiau taip pat sakė, kad Lietuva laikosi bendros ES pozicijos – sankcijos Baltarusijai Bendrijoje pratęstos iki kitų metų vasario, todėl apie ribojimų atšaukimą dabar diskutuoti nėra reikalo.

Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka.

2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES, tuo metu Lietuvos valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal tais metais priimtą Ingridos Šimonytės Vyriausybės sprendimą, jog valstybinė trąšų gamintoja „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-ųjų pabaigos.

Šiame straipsnyje:
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Ką gi
Klysti tiems nutraukusiems tranzitą buvo žmogiška(gal pyktis buvo kažkiek aptemdęs), bet ir toliau gyventi klaidoje yra......
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