 Premjerė: gyventojai turėtų būti automatiškai informuojami apie tai, kad jų duomenimis domėtasi

Premjerė: gyventojai turėtų būti automatiškai informuojami apie tai, kad jų duomenimis domėtasi (Atnaujinta)

2026-06-04 14:23
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po duomenų vagystės iš Registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenimis įvairiuose registruose buvo domimasi.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Manau, kad jau turbūt (esame – BNS) pribrendę kalbėti ir apie tokią idėją, kaip automatinis pranešimas kiekvienam, kuomet yra tikrinami žmogaus duomenys“, – Seime per Vyriausybės valandą teigė ministrė pirmininkė.

„Man atrodo, kad sąžininga būtų, kad kiekvienas žmogus automatiškai gautų pranešimą, kad jo tam tikri duomenys buvo tam tikrų asmenų tikrinami ir visiškai neatlygintinai. Tai tos pamokos, kurias išmokom, matyt, iš šitos skaudžios situacijos“, – Seimo nariams kalbėjo I. Ruginienė.

Pasak premjerės, tokia automatinio pranešimo apie domėjimąsi žmogaus duomenimis sistema galėtų veikti ne tik Registrų centre.

„Kalbu ne tik apie Registrų centrą. Turime „Sodrą“, turime kitus įvairius registrus, kuomet gali bet kas prisijungti, šiuo metu Registrų centre, ir sumokėjęs tam tikrą sumą, patikrinti duomenis“, – teigė I. Ruginienė.

Pasak jos, Registrų centras pagal Bendrasis duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) turėjo pranešti apie duomenų nutekėjimą.

„Registrų centras pagal BDAR turėjo, matyt, pranešti, tai jų buvo apsisprendimas to nepadaryti, o mūsų dabar pagrindinis yra tikslas padaryti viską, kad išsiaiškinti visas aplinkybes ir turėti planą, ką mes galime dar sistemose patobulinti, kad ateityje tokie atsitikimai nebūtų įvykę“, – kalbėjo premjerė.

Anot I. Ruginienės, tyrimo metu tam tikri dalykai buvo atskleisti tik dėl to, kad apie duomenų nutekėjimą nebuvo viešinama.

„Tam tikrų duomenų ir šiandien negalime pasakyti, ikiteisminio tyrimo medžiagos negalime atskleisti, nors tikrai jau dabar galime tvirtai pasakyti, kad tam tikri dalykai yra atskleisti tik dėl to, kad buvo laiko tarpas, kuomet galėjo teisėsaugos institucijos kokybiškai atlikti tyrimą“, – Seime teigė premjerė.

Anot jos, Registrų centras kreipėsi į Asmens duomenų apsaugos inspekciją ir gavo atsakymą, kad gyventojus reikia informuoti iki gegužės 27 dienos: „Tą raštą turime, gyventojai buvo informuoti gegužės 22 dieną“.

I. Ruginienės teigimu, kai dėl duomenų nutekėjimo tyrimą pradėjo teisėsauga, šiame procese svarbiausias prioritetas buvo nepakenkti tyrimui.

Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė delsimą viešinti informaciją apie pavogtą Registrų centro informaciją anksčiau vadino pasirinkta taktika dėl vykdyto ikiteisminio tyrimo.

Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
duomenys
visuomenė
kalbėtis su visuomene
domėtis duomenimis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kopūstas.
Galėtų jinai eiti mokintis į Virėjų kursus ir dirbti prie puodų viešoje maitinimo įstaigoje, pradžioje būtų virėjų padėjėja ir plautų puodus bei bliūdus, o paskui palaipsniui galėtų keltis pareigose ir tapti Virėja, bent jau būtų naudos.
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų