Premjerė: apie mokesčių didinimą kol kas nekalbama

„Tikrai nėra jokių diskusijų apie mokesčių didinimą“, – žurnalistams penktadienį Naujojoje Akmenėje sakė ministrė pirmininkė.
Anot jos, augant infliacijai didžiausias dėmesys skiriamas socialiai pažeidžiamų žmonių pajamų didinimui.
„Su Finansų ministerija turėjome diskusijų, su Lietuvos banku, kad greičiausiai galime matyti ir metinę 5 procentų infliaciją. Šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą. Ne veltui diskutuojame apie minimalios algos auginimą“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne šiaip sau – turime energetikos krizę, susijusią su konfliktu Artimuosiuose Rytuose. Matome, kaip kuro kainos auga, ir tam irgi pasiūlėme tam tikrus kompensacinius mechanizmus“, – pridūrė ji.
Anot premjerės, rudenį bus sprendžiama, kokių dar papildomų priemonių reikėtų imtis.
„Rudenį testuosime ir žiūrėsime, ką galime tikrai dar daugiau, bet palaukime pačių rezultatų. Kiek žinau, tai nėra tik Lietuvos problema, bet tai yra ir Europos problema, kadangi susiję su bendrais dalykais, ir Europos Centrinis Bankas irgi reaguos, kaip ir įprastai, į infliacijos didėjimą“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neseniai sakė, kad tvarias jos pajamas būtų galima didinti padidinus turto mokesčius. Jis pabrėžė, kad ieškant papildomų pajamų galima svarstyti įvairius variantus, bet mokesčius didinti reikia atsargiai.
Naujausi komentarai