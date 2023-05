Perspektyviausios karjeros kryptys, kurios atvers daugiausiai galimybių ateityje

Daugybei jaunų žmonių Lietuvoje, kaip ir kasmet, artėja svarbių pasirinkimų metas – abiturientai, jei dar to nepadarė, greitai turės sau atsakyti į klausimus, su kokia sritimi sieti savo ateitį ir ką studijuoti.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos Bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sudaromo populiariausių studijų programų dešimtuko viršūnėse kasmet atsiduria teisės, ekonomikos, vadybos ir kitų socialinių bei humanitarinių sričių studijos. Tuo metu vienomis perspektyviausiomis laikomos informacinių technologijų specialybės lieka užribyje – jų dauguma būsimų studentų nenurodo kaip pirmojo pasirinkimo studijuoti.

Būtent mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos kryptis pasaulinės edukacijos konsultacijų bendrovės „Crimson Education“ ekspertai išskiria kaip tas, kurios artimiausią dešimtmetį bus pačios svarbiausios, o tuo pačiu ir perspektyviausios.

Švietimo projekto „Nacionalinis IT iššūkis“ atstovas Dominykas Maisiejus sakė, kad tokią tendenciją iš dalies lemia tai, kad jauniems žmonėms dažnai trūksta žinių apie technologines ir inžinerines profesijas, karjeros ir savirealizacijos galimybes skaitmenizacijos srityje. Dėl to Lietuva neišnaudoja viso šioje srityje turimo potencialo, o būsimi darbo rinkos dalyviai neatranda pačių perspektyviausių sričių.

„Jei norime būti konkurencinga technologijų rinka, turinčia inovacijomis ir aukštos vertės paslaugomis, produktais bei darbo vietomis grįstą ekonomiką, turime šias žinias diegti dar mokykloje. „Nacionalinis IT iššūkis“ projekto tikslas – ne tik papildyti bendrojo ugdymo programą suteikiant moksleiviams šiandieniniame pasaulyje aktualių žinių ir įgūdžių, bet ir supažindinti su IT sritimi bei jos suteikiamomis karjeros galimybėmis portale www.itissukis.lt. Tuo pačiu galimybę ugdyti savo kompetencijas ir atsinaujinti žinias suteikiame ir informacinių technologijų disciplinos mokytojams“, – sakė projekto iniciatorės „Telia Global Services Lithuania“ komunikacijos vadovas D. Maisiejus.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojame projekte iš viso jau dalyvauja virš 750 mokyklų ir 7500 7-9 klasių moksleivių. Jie pamokų metu arba mokydamiesi savarankiškai susipažįsta su programavimo pagrindais ir įvairiomis IT ir inžinerijos srities temomis. Gegužės 18 d. moksleivių laukia Nacionalinis IT testas, kurio metu bus išaiškinti 20 pažangiausių „Nacionalinio IT iššūkio“ projekto dalyvių. Jie individualių pamokų metu įgys praktinių programavimo įgūdžių, bus pakviesti apsilankyti „Telia Global Services Lithuania“ biure ir bus apdovanoti specialiais prizais.

Projekto mokymo medžiagos turinį padėjusios parengti akademijos „CodeAcademy“ projekto vadovas Gediminas Petronis sako, kad programavimo įgūdžiai šiandien tampa raktu į patraukliausias darbo vietas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vertinimu, per artimiausią dešimtmetį technologijos visame pasaulyje gali transformuoti apie 1,1 mlrd. darbų. Pasak G. Petronio, tai reiškia, kad apie technologines kompetencijas turi galvoti net ir tie specialistai, kurių darbas nėra tiesiogiai susijęs su technologijomis.

„Ateityje pažangių technologijų svarba tik didės, o didžiųjų duomenų analitikos, dirbtinio intelekto sprendimai ir juos įgalinančios kompiuterinės sistemos bus kritiškai svarbios sprendžiant tokius iššūkius kaip klimato kaita ar kylančios visuomenės sveikatos krizės. Kartu ir toliau didės šias sritis išmanančių specialistų paklausa“, – įsitikinęs G. Petronis.

„Nacionaliniame IT iššūkyje“ 7-9 klasių moksleiviai gali registruotis ir mokytis iki gegužės 18 d. tinklapyje www.itissukis.lt.