Pensijų fondai vėl pelningi, bet ar ilgam?

Po dar neregėto nuosmukio pensijų fondai – vėl pelningi. Antros pakopos pensijų fondų grąža šiemet viršijo 4 proc., o trečios pakopos – 3 proc. Tačiau valdžia mano, kad fondų grąža teigiama tik dėl valstybės paskatų, todėl svarstoma atsisakyti paskatinimų tiek kaupiantiems trečioje, tiek antroje pakopose. Ar gyventojams bus patrauklu be valstybės skatinimo kaupti pensijai pensijų fonduose, apie tai pokalbis su Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovu Tadu Gudaičiu.

– Kiek atgauta iš to, kas buvo prarasta, ir kiek dar laiko reikės pasivyti, jei tai įmanoma?

– Prieš praėjusių metų kritimą buvo gana ilgalaikis augimas. Kai kalbame apie kilimus ir kritimus, pirmiausia turime suvokti, kad žmonės turi sukaupę apie 1,6 mrld. eurų daugiau, nei buvo pervesta į jų sąskaitas. Pirmiausia norisi nuraminti žmones arba kai kurių politikų neatsakingas kalbas, kad mažėja pinigai, kurie buvo pervesti. Netiesa. Kalbama, kad mažėja arba didėja tie pinigai, kurie buvo uždirbti. Pernai absoliučiomis sumomis siekė apie 800 mln. eurų nuosmukis, bet vis tiek buvo likę per 1,2 mlrd. to uždarbio, dabar – 1,6 mlrd. Vadinasi, apie 200 mln. sudaro grąža ir gyventojų pervestos įmokos į pensijų fondus.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kiek ilgai galime tikėtis, kad finansų sitaucija rinkoje bus stabili?

– Situacija nėra lengviausia. Tačiau net ir tokioje situacijoje matome, kad yra teigiamų grąžų ir teigiamas rezultatas. Prognozuoti be galo sunku, tačiau visą laiką remčiausi į praeitį, kodėl buvo sunku praėjusiais metais, – dėl didelės infliacijos, žaliavų kainų, kuro, dujų, elektros. Dabar jie stabilizuojasi, matome tam tikrą kritimą. Europos Centrinis Bankas kėlė palūkanas, dabar sako, kad gal jau riba ir bus galima mažinti. Teigiamų ženklų galima įžiūrėti, bet viskas gali pasisukti į kitą pusę.

– Pasigirdo kalbų, kad reikia naikinti lengvatas ne tik trečiai, bet ir antrai pakopai. Ar gyventojai nepradės masiškai stabdyti dalyvimą papildomame pensijų kaupime?

– Labiausiai konstruktyvius pasiūlymus matome, ką planuoja keisti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Rinkimų periode suprantame, kad tokių populistinių pasiūlymų gali būti daug. Algirdas Sysas nebestebina savo siūlymais.

– Ar sąžininga iš valstybės pusės nutraukti skatinimus, kai gyventojai į papildomą kaupimą įtraukiami automatiškai?

– Nesąžininga. Politikų siūlymuose pasigendame ilgalaikio požiūrio. Kalbame ne apie vieną kadenciją, o kalbame apie dalykus, nuo kurių priklausys žmonių pensija. Jeigu suprantame, kad „Sodros“ pensija sudaro 45 proc. nuo buvusio atlyginimo ir tai nesikeitė visą 30-metį, jei politikai ir toliau to linki žmonėms, klausimas, ar tikrai jie nuoširdūs.

Kalbama, kad mažėja arba didėja tie pinigai, kurie buvo uždirbti.

– Už 33-ejų metų stažą su vidutine alga valstybė moka 575 eurų bazinę pensiją. Kiek iš fondų papildomai tiek kaupęs žmogus galėtų gauti?

– Reikėtų žiūrėti taip, kad vadinamąją pakeitimų normą papildomas kaupimas per visą darbinį laiktoarpį turėtų papildyti apie 15 proc. Jeigu žmogus 20–25 metų pradėjo kaupti ir dirbti, sulaukęs pensinio amžiaus turi uždirbtą minėtą stažą, gauna pensiją, per tą laiką jo sukaupta suma, kuri turėtų garantuoti išmoką, – apie 120 eurų per mėnesį prie turimos pensijos.