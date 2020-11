Patvirtintos dujų kainos 2021 metų pirmajam pusmečiui

Šios kainos galios iki 2021 metų liepos 1 dienos.

Gamtinių dujų „Minimalus“ plano (1 grupės) klientams, kurie dažniausiai naudoja dujines virykles ir suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus, kitąmet pastovioji tarifo dalis išliks 0,56 euro per mėnesį. Šiems klientams vieno kubinio metro dujų kaina nuo kitų metų sausio 1 dienos padidės 6,4 proc,. iki 50 centų už kubinį metrą su su PVM (nuo šių metų liepos 1 dienos – 47 centai už kubinį metrą).

„Optimalus“ plano (2 grupės) klientams, kurie dažniausiai dujas naudoja šildymui ir per metus suvartojantiems iki 20 tūkst. kubinių metrų dujų, pastovioji tarifo dalis taip pat nekis ir bus 3,99 euro per mėnesį. Vieno kubinio metro dujų kaina šiems „Ignitis“ klientams kitąmet nekis ir toliau bus 28 centai už kubinį metrą.

Daugiausiai, per 20 tūkst. kubinių metrų per metus, suvartojantiems gyventojams, naudojantiems „Maksimalų“ planą (3 grupės klientams), vieno kubinio metro kaina sumažės 3,7 proc., iki 26 centų už kubinį metrą (nuo šių metų liepos 1 dienos – 27 centai už kubinį metrą). Pastovioji tarifo dalis šio plano klientams nesikeis – bus 3,99 euro per mėnesį.

„Ignitis“ teigimu, didžiausią įtaką gamtinių dujų kainų pokyčiams turėjo 22 proc. augančios gamtinių dujų įsigijimo kainos 2021 metų pirmąjį pusmetį, apie 16 proc. išaugusi gamtinių dujų perdavimo paslaugos kaina ir padidėjusi gamtinių dujų skirstymo kaina (priklausomai nuo klientų grupės – nuo 3 iki 15 proc.).