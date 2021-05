Parlamentarai ragina nedelsiant parengti žvyrkelių asfaltavimo programą

Akcentuodami regioninės politikos svarbą ir susirūpinimą kaimo žmonių sveikata 76 įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai tvirtina, kad Lietuvai nedelsiant reikalinga atskira žvyrkelių per Lietuvos gyvenvietes (kaimus) asfaltavimo programa.

Tai jie pabrėžia įregistruotame rezoliucijos projekte, kuriame prašo Vyriausybės valstybės biudžete numatyti lėšas ir nuo 2022 m. pradėti vykdyti žvyrkelių per gyvenamąsias vietoves asfaltavimo programą.

Rezoliucijos projekto autoriai tikisi, kad Vyriausybė žvyrkelių per Lietuvos gyvenvietes (kaimus) asfaltavimo programą sėkmingai užbaigs 2025 m.

Dokumento projekte pažymima, kad gyventojai, nuolatos kreipdamiesi į valstybės valdžios institucijas, Seimo narius ir savivaldybių administracijas, dėl patogesnio susisiekimo su rajonų centrais ir žvyrkelių regionuose asfaltavimo, sulaukia pažadų, bet retai sprendimų.

„Augant transporto priemonių skaičiui valstybėje ir intensyvėjant judėjimui žvyrkeliais per gyvenvietes, žmonės priversti gyventi pastoviose dulkėse. Tai menkina didžiavimąsi savo valstybe, mažina kaimo vietovių patrauklumą bei ten gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, neigiamai veikia jų gyvenamą aplinką bei silpnina žmonių sveikatą“, – sakoma rezoliucijos projekte.

Joje pateikiami ir statistiniai duomenys: valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga Lietuvoje yra 5777 km., iš kurių 209,487 km. per Lietuvos gyvenvietes, o vietinės reikšmės kelių savivaldybėse, tarp jų ir per gyvenvietes, dar liko per 40000 km.

Rezoliucijos projektą dėl „Dėl žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimo programos“ inicijavę parlamentarai prašo, kad šis klausimas būtų įtrauktas į gegužės 27 d. Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę.

Projektą teikia Seimo nariai Vidmantas Kanopa, Eugenijus Sabutis, Eugenijus Gentvilas, Valdemaras Valkiūnas, Antanas Čepononis, Vigilijus Jukna, Vytautas Gapšys, Jonas Jarutis, Rima Baškienė, Algirdas Butkevičius, Zigmantas Balčytis, Andrius Palionis, Jonas Pinskus, Rita Tamašunienė, Aidas Gedvilas, Kęstutis Mažeika, Gintautas Paluckas, Aušrinė Norkienė, Remigijus Žemaitaitis, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Tomas Tomilinas, Linas Kukuraitis, Algirdas Sysas, Orinta Leiputė, Julius Sabatauskas, Aurelijus Veryga, Mindaugas Puidokas, Artūras Skardžius, Tomas Vytautas Raskevičius, Viktoras Pranckietis, Dainius Kepenis, Valentinas Bukauskas, Antanas Matulas, Saulius Skvernelis, Andrius Mazuronis ir kiti parlamentarai.