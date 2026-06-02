Parengė tvarką, kaip darbdaviai „Sodrai“ teiks duomenis apie atlyginimus

Laikinojo įdarbinimo įmonės visų 2027 metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos.
„Reikalinga tvarka dėl to, kad reikia daug smulkiau negu Darbo kodekse apibrėžta apibūdinti, kas įskaitoma į tam tikrus rodiklius. Stengiamės labai aiškiai išvardinti visas darbo užmokesčio sudedamąsias dalis“, – BNS teigė SADM Darbo teisės grupės vadovė Vita Baliukevičienė.
Pasak ministerijos, darbdaviai „Sodrai“ turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus, tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti ikimokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas.
„Iki šiol „Sodra“ gaudavo ne darbo užmokestį, bet draudžiamąsias pajamas, kas yra šiek tiek kitaip negu darbo užmokestis. Ir iki šiol „Sodra“ neturėjo informacijos apie dirbtą laiką valandomis. Tai reiškia, kad ji niekada nežinodavo, už kokį dirbtą laiką tos draudžiamosios pajamos yra“, – teigė V. Baliukevičienė.
„Dabar irgi yra skelbiamas vyrų moterų darbo užmokesčio skirtumas, bet jis skelbiamas mėnesio ir tada sunku palyginti, nes valandinis tai valandinis, o kai mėnesio, tai neaišku, ar ten vyrai ir moterys dirba vienodą darbo laiką. Dabar bus skelbiamas būtent valandinis, kas turėtų būti lengviau palyginama“, – pridūrė ministerijos atstovė.
„Sodra“ iki kiekvieno mėnesio 5-os dienos savo svetainėje skelbs įmonių su bent aštuoniais darbuotojais mokamą vidutinį mėnesio valandinį darbo užmokestį.
Pasak V. Baliukevičienės, darbuotojai apie atlyginimų atotrūkį galės sužinoti kiekvieną mėnesį.
„Darbo užmokesčio skaidrumo ataskaitos labiau yra skirtos pačiai įmonei, darbuotojų atstovams, Darbo inspekcijai, nes jos yra skirtos pasižiūrėti, ar yra pareigybių grupėse skirtumas tarp vyrų ir moterų, ar nėra. Jeigu yra, tai tada darbdavys kartu su darbuotojų atstovais turėtų ieškoti priežasčių, kodėl yra skirtumas, tada ieškoti būdų ir sugalvoti priemones, kaip tą skirtumą ištaisyti“, – BNS aiškino SADM atstovė.
Pirmąsias darbo užmokesčio skaidrumo ataskaitas „Sodra“ darbdaviams, turintiems daugiau kaip 150 darbuotojų, pateiktų iki 2028 metų kovo, o mažiau darbuotojų turintiems – iki 2031 metų kovo. Tokios ataskaitos didelėms įmonėms būtų teikiamos kasmet, o mažesnėms – kas trejus metus.
2028 metų kovą pirmą kartą „Sodra“ pateiktų ir duomenis apie kiekvieno darbuotojo metinį ir metų vidutinį valandinį, metinį ir metų vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal pareigybių grupes ir lytį.
Ministerija skaičiuoja, kad šiemet algų analizei Darbo inspekcijai reikės 300 tūkst. eurų, „Sodrai“ – 115 tūkst. eurų, o Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai – 255,4 tūkst. eurų.
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