Paprastas būdas, kaip ateityje išvengti delspinigių, baudų ir VMI klausimų

Siekdami, kad šios galimybės nepraleistų tie mokesčių mokėtojai, kurių rodikliai kelia pagrįstų klausimų, VMI atveria dalį įmonių rizikos profilio: 4,2 tūkst. įmonių, kurioms VMI apskaičiuotas reikšmingas PVM atotrūkis, aktualią informaciją galės pamatyti prisijungę prie Mano VMI.

„Atveriame mokesčių mokėtojams informaciją, kurią paprastai galėjo matyti tik VMI, siekdami, kad įmonės pažvelgtų į save iš mokesčių administratoriaus perspektyvos ir, tikimės, priimtų tinkamą sprendimą – pasitaisyti, kol tą galima padaryti be jokių sankcijų“, - sako VMI vadovė Edita Janušienė ir primena, jog informacija apie tai, jog įmonėje yra fiksuojamas PVM atotrūkio faktas, bus paskelbta viešai.

Įprastai PVM atotrūkis skaičiuojamas kartą per metus ir tai yra tarsi „momentinė fotografija“, fiksuojanti įmonės vaizdą konkrečiu laikotarpiu. Tačiau atsižvelgiant į šio pusmečio išskirtinumą, t. y. dėl galimybės atsiskleisti ir ištaisyti praeities klaidas, po liepos mėn. 1 d. VMI darsyk įvertins patikslintas PVM deklaracijas ir atotrūkį perskaičiuos. Tai reiškia, kad pasitaisius ir deklaravus papildomus mokesčius, pagerėję mokestiniai rodikliai gali sumažinti mokesčių mokėtojo PVM atotrūkį, o pagerėję veiklos rodikliai mažina tikimybę patekti į VMI kontrolės akiratį.

Ko tikėtis iš VMI po liepos 1 d.?

VMI po liepos 1 d. atnaujins kontrolės veiksmus ir didžiausią dėmesį skirs tiems, kurie:

buvo informuoti apie VMI turimą informaciją, susijusią su galimu mokesčių vengimu, tačiau nepasinaudojo galimybe atsiskleisti iki liepos 1 d.;

nepašalino mokestinių tyrimų metu nustatytų prieštaravimų;

yra kontroliuojamų sektorių (mėsa, statyba, naudotų automobilių prekyba ir remontas, viešasis maitinimas) mokesčių mokėtojai ir jų veikloje nustatytos rizikos.

Sutelkus VMI išteklius, numatyta padvigubinti griežtųjų kontrolės veiksmų skaičių II pusm.

„VMI tikslas bendradarbiauti su mokesčių mokėtojais, kad mokesčius jie mokėtų laiku ir tai darytų savarankiškai“, - primena E. Janušienė, vis dėlto šių metų pradžioje, kai suteikėme šią vienintelę progą ištaisyti praeities klaidas be jokių pasekmių, taip pat davėme ir pažadą sąžiningiems mokesčių mokėtojams, jog netinkamai vykdantiems pareigą mokėti mokesčius ir nepasinaudojusiems proga pasitaisyti - VMI dėmesio išvengti nepavyks.

Paprastas būdas išvengti VMI klausimų

VMI siūlo mokesčių mokėtojams, gavusiems laišką (1,3 tūkst.) apie jų rizikingumą arba fiksuojamą PVM atotrūkį (4,2 tūkst.), pasinaudoti vienintele galimybe ir iki liepos 1 d. patikslinti ar pateikti 2014 – 2018 m. mokesčių deklaracijas. Papildomai deklaruotus mokesčius be jokių baudų ar delspinigių reikia sumokėti per 20 dienų, o jei toks laikas yra per trumpas – kreiptis į VMI ir sudaryti periodinių mokėjimų grafiką iki 2 metų be jokių palūkanų.

Nuo metų pradžios jau gauti 663 prašymai sudaryti savanoriškai deklaruotų anksčiau pamirštų mokesčių periodinių mokėjimų grafikus bendrai 5,25 mln. eurų sumai, iš jų per paskutinę savaitę - 38 prašymai 297,6 tūkst. eurų sumai.

Pažymėtina, kad tai tik dalis savanoriško atsiskleidimo galimybe pasinaudojusių mokesčių mokėtojų, nes, siekiant išlaikyti konfidencialumą ar nesusiduriant su apyvartinių lėšų trūkumu, mokesčių mokėtojai gali ir nesikreipti dėl mokėjimų grafiko sudarymo, pvz., vykdomų kontrolės veiksmų metu, supažindinti su VMI turima informacija, mokesčių mokėtojai, nelaukdami kontrolės veiksmų pabaigos, papildomai deklaravo apie 6,4 mln. mokesčių, tačiau birželio 4 d. duomenimis tik dėl 1,8 mln. Eur sumokėjimo buvo sudaryti mokėjimo grafikai.