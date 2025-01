Nausėda: toks sprendimas suduotų ne vieną smūgį pensijų fondams

„Dėl darbdavių, aš už savanorišką darbdavių dalyvavimą. Kai kuriose įmonėse kartu kolektyvinėmis sutartimis arba individualiai, yra nustatomi tam tikri darbdavių prisidėjimo normatyvai arba modeliai. Privalomas jų įtraukimas į pensijų kaupimą šiuo metu tikrai būtų neteisingas“, – interviu BNS antradienį sakė G. Nausėda.

Prezidento teigimu, darbdaviai šiuo metu patiria daug kitų išlaidų, be to, tikimasi didesnio jų įnašo įgyvendinant svarbius nacionalinio saugumo ir gynybos projektus.

„Taip kad palikime tai ir galbūt ateityje tai galima skatinti tam tikromis mokestinėmis paskatomis, kad darbdaviai ir galėtų, ir norėtų prisidėti prie darbuotojų pensijų kaupimo“, – kalbėjo G. Nausėda.

Prezidentas sako, kad sprendimas nutraukti valstybės įnašą bei kitos iniciatyvos keisti pensijų kaupimo sistemą suduotų „ne vieną smūgį pensijų fondų plėtrai“.

„Kuomet dabar kalbame, kad žmonės neturėtų būti automatiškai įtraukiami į sistemą, kad jie turėtų galimybę pasakyti, sutikti su tuo įtraukimu... Be to, pridėjus visas šitas iniciatyvas dėl galimo dalies pinigų atsiėmimo dar ir nutraukti valstybės prisidėjimą (...) būtų jau, matyt, tikrai per didelis smūgis ir galėtų suduoti tam tikrą smūgį, ne vieną smūgį, pensijų fondų plėtrai“, – sakė G. Nausėda.

BNS primena, kad Lietuvos bankas (LB) sausio pradžioje pasiūlė į pensijų kaupimą įtraukti darbdavius, atsisakyti 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio valstybės įnašo bei steigti valstybės valdomą antros pakopos pensijų fondą.

Centrinio siūlymą steigti tokį fondą prezidentas pavadino „įdomia iniciatyva“, tačiau jis siūlo nuodugniai įvertinti tokio fondo kūrimo galimybę.

„Jeigu kaštų ir naudos analizė parodytų, kad toks valstybinis pensijų fondas gebėtų rasti savo vietą po saule, kodėl gi ne. Bet aš siūlyčiau dar čia prieš kerpant devynis kartus pamatuoti“, – teigė G. Nausėda.

Prezidento nuomone, į planuojamą sistemos pertvarką galėtų būti integruotas ir jo ankstesnis siūlymas numatyti galimybę žmonėms vieną kartą iš fondų išsiimti iki 25 proc. sukauptų lėšų jų neapmokestinant. Apie tokią galimybę sausio pradžioje kalbėjo ir premjeras Gintautas Paluckas.

„Manyčiau, kad reikėtų turbūt miksuoti – derinti šitą sprendimą (atsiimti iki 25 proc. sukauptų lėšų – BNS) su galimybe, kuri atsirado jau po Konstitucinio Teismo sprendimo, kad žmogus gali esant tam tikroms nustatytoms sąlygoms atsiimti visą savo sukauptą sumą. Ir, kaip aš minėjau, lygiagrečiai galėtų egzistuoti štai mūsų minėtoji galimybė“, – sakė G. Nausėda.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šią savaitę sakė, kad skatinant darbdavius labiau prisidėti prie orios darbuotojų senatvės esama daugiau būdų, kaip tai padaryti. Ministrė užsiminė, jog reikėtų peržiūrėti pirmos pakopos, arba „Sodros“ pensijų finansavimą, kuris dabar yra per menkas, ji taip pat kalbėjo apie galimą valstybės įnašo į antros pakopos fondus peržiūrą.

G. Palucko Vyriausybės programoje numatyta panaikinti automatinį gyventojų įtraukimą į antros pakops fondus kartu leidžiant neribotam laikui sustabdyti įmokas.

Konkrečius pasiūlymus dėl pensijų kaupimo sistemos pokyčių žadama parengti iki pavasario po diskusijų su ekspertais ir socialiniais partneriais.

Konstitucinis Teismas (KT) pernai kovą nusprendė, kad įstatyme nenumatyta galimybė žmonėms nutraukti pensijų kaupimo sutartį dėl svarbių priežasčių prieštarauja Konstitucijai.