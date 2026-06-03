 Nausėda: svarbu suteikti šią galimybę daug elektros suvartojančioms įmonėms

Nausėda: svarbu suteikti šią galimybę daug elektros suvartojančioms įmonėms

2026-06-03 10:19
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati.

<span>Nausėda: svarbu suteikti šią galimybę daug elektros suvartojančioms įmonėms</span>
Nausėda: svarbu suteikti šią galimybę daug elektros suvartojančioms įmonėms / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 mln. eurų per metus.

„Lietuvos gamintojai ir paslaugų teikėjai konkuruoja globaliai. Santykinai aukštos elektros energijos kainos – didelis iššūkis jų konkurencingumui. Šį iššūkį Lietuvos pramonei ilgainiui padės įveikti toliau vystomi nuosavos ir pigesnės elektros energijos generavimo pajėgumai. O kol kas svarbu suteikti daug elektros suvartojančioms įmonėms galimybę laikinai ir grąžintinai sumažinti tarifus“, – pranešime teigė prezidentas.

Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė Vyriausybei laikinai iki 30 proc. sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos  infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams, trečiadienį pranešė Prezidentūra.

Prezidento nuomone, šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki penkerių metų (iki 2031 metų) įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kilovatų (kW) arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkst. kWh elektros per metus.

Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per septynerius metus – iki 2038 metų.

Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją didmeninė elektros rinkos kaina bus mažesnė po 2030 metų, kai Lietuva užsitikrins nuosavą jos gamybą, teigiama pranešime.

Preliminariais vertinimais, priemone galėtų pasinaudoti apie 1,7 tūkst. kriterijus atitinkančių įmonių, o jei prašymus pateiktų apie 80 proc. jų, kompensacijoms reikėtų apie 50 mln. eurų per metus.

Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau yra sakęs, kad šiuo pasiūlymu siekiama stiprinti pramonės konkurencingumą.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas balandžio pabaigoje teigė, kad šalies pramonę slopina trečdaliu aukštesnės nei ES vidurkis energijos kainos bei ketvirtadaliu nei kitose šalyse brangesnės verslo paskolos.

Šiame straipsnyje:
prezidentas
Gitanas Nausėda
pramonė
elektros kaina
sumažinti kainą
elektra

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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