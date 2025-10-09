Mokesčių spraga Lietuvoje: milijonai pradingsta šešėlyje?

Kol pirkėjai ieško pigesnės slyvos ar šviežesnio agurko, turguje pinigai juda greitai, kartais ir be čekio.
„Čekių neturiu“, – teigė pašnekovė.
Marija be kasos aparato šakočius parduoda jau 30 metų.
„Nežinau, nemoku aš su jais, nėra kaip“, – pabrėžė moteris.
Nesiskundžia ir pirkėjai. Jie sako, kad kam tas popierėlis, jei susimokėjai, viskas gerai.
„Jeigu brangų daiktą, tada, aišku, prašau, bet kai smulkmena, ką čia prašysi“, – sakė vyras.
Kai nėra kvito, mokesčių inspektoriams tai – nematomas sandoris.
„Deja, yra verslo, kuris įvairiais būdais siekia mažinti mokamų mokesčių dydį, o šiandien Lietuvai kaip niekada svarbu turėti kuo daugiau mokesčių“, – nurodė VMI viršininkė Edita Janušienė.
Trečdalis pridėtinės vertės mokesčio pradingsta prekyboje.
„Atsiskaitymai grynaisiais pinigais neužfiksuojami, čia jau tas tikrasis šešėlis“, – šnekėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Bet problema – ne tik smulkūs turgaus prekeiviai.
„Tose įmonėse, kurios egzistuoja jau ne vienerius metus, kurios yra PVM mokėtojos, tačiau suskaičiavus jų rezultatą ne vienerių metų, į biudžetą suneša labai mažai, praktiškai kalbant nesukuria pridėtinės vertės. Taip pat ir individualią veiklą vykdantys, kurie balansuoja ties PVM mokėtojo riba“, – kalbėjo VMI viršininkė.
Vyriausybė pasižadėjo dėti ypatingas pastangas kovojant su pridėtinės vertės mokesčio grobstymu. Tačiau kiek išgrobstoma, finansų ministrui dar skamba kaip mįslė.
„Manau, kad apie kelis šimtus milijonų, bet galiu sumeluot dabar“, – aiškino finansų ministras.
Aišku viena – PVM dar surenka mažiau nei turėtų surinkti.
„PVM atotrūkis kol kas tik už 2023 metus, berods 17 procentų“, – tvirtino finansų ministras.
Dalis milijonų pranyksta ir didžiuosiuose keliuose – kartu su kontrabandinėmis cigaretėmis.
„Grubiai apie 80 proc. kainos cigarečių pakelio sudaro mokesčiai. Jeigu tu jų nesumoki, toks gaunasi pelnas“, – šnekėjo Muitinės Kriminalinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vitalijus Sarapinas.
Muitinė sako, kad nelegaliam tabakui veriasi vis nauji keliai.
„Jungtiniai Arabų Emyratai – turim šiemet 2 ar 3 stambius sulaikymus“, – pabrėžė Muitinės Kriminalinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas.
Kita problema: vilkikai be mokesčių iš Baltarusijos į Lietuvą įveža dyzeliną pilnais bakais. Jau išvažiuojant iš Lietuvos bakai ištuštėja.
„Jie gali įsivežti pilnus bakus ir po to, atsižvelgiant į kuro kainų skirtumą, nemažą dalį kuro parduodavo“, – tvirtino V. Sarapinas.
Mokesčiai išeina vėjais, o valdžia stebi. Ką darys – kalba abstrakčiai.
„Ta skaitmenizacija, kuri vyksta, duomenų pasitelkimas, analizė – pati perspektyviausia kryptis“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Muitinė ragina bent apriboti dyzelino kiekį iš Baltarusijos įvažiuojančiuose vilkikuose. Bakuose – ne daugiau kaip 200 litrų. Tai leis surinkti 18 mln. eurų.
„Gana nesudėtinga įsidiegti kontrolės mechanizmus pasienyje“, – teigė V. Sarapinas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Savo ruožtu mokesčių inspektoriai ragina smulkų verslą naudoti išmanius kasos aparatus. Juos privalėjo turėti jau nuo gegužės, bet 14 tūkstančių dar neturi. Įmonėms paprastina ir mokesčių sistemą.
„Tai duoda verslui, kad jis per dvi dienas žino, ar jo deklaracija gera, ar ne. Mums taupo resursus, nes nereikia atlikti stalo audito“, – kalbėjo E. Janušienė.
Kiek realiai mokesčių kitąmet sugrįš, paklaustas ministras tik gūžtelėjo pečiais.
„Nemačiau tokio tikslo, norime, kad trajektorija būtų mažėjanti“, – sakė K. Vaitiekūnas.
