Ministras dėl pareigūnų algų: papildomai didinti galima tik kitų sričių sąskaita

„Koalicijos viduje tariamės (dėl statutinių pareigūnų atlyginimų didinimo – BNS), sumos šiek tiek kuklesnės yra negu su mokytojais. Dar vyksta derinimas pozicijų. (...) Galima kažkur sumažinti išlaidas – tiktai taip gali atsirasti pinigai“, – BNS antradienį teigė finansų ministras.
Jis pabrėžė, kad 2026 metais valstybė daugiau negu numatyta biudžeto projekte skolintis nebegalės, todėl šaltiniai didinti išlaidas yra labai riboti.
„Mes jau turime deficitinį biudžetą, tai bet kokios išlaidos, kurias tu (valstybė – BNS) dabar darai, yra skolintos lėšos. (...) To limito skolinimosi mes jau plėsti negalime. Galima šiek tiek kitaip lėšas išdėliot, prisiimti šiek tiek didesnę riziką į ateitį dėl lėšų panaudojimo ir kitų niuansų, (...) bet čia tokie techniniai dalykai yra“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Lapkričio pabaigoje protestavusių pareigūnų teigimu, Vyriausybė nevykdo pažado kitąmet jų darbo užmokestį vidutiniškai didinti 7 proc., tam papildomai reikėtų mažiausiai 150 mln. eurų.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra sakęs, kad didinti pareigūnų algas 7 proc. buvo įsipareigojusi devynioliktoji Vyriausybė, o pagal šio Ministrų kabineto programą daugiau lėšų reikia gynybai, kitiems poreikiams.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis lapkričio pabaigoje sakė, kad finansų ministrui duota užduotis rasti dar apie 100 mln. eurų statutinių pareigūnų algoms.
BNS spalį rašė, kad biudžeto projekte ugniagesių, policininkų, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos ir muitinės darbuotojų atlyginimams kitąmet siūloma papildomai numatyti 24,1 mln. eurų. Tai leistų algas jiems padidinti 5 proc., arba 110 eurų „į rankas“.
Visgi Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė tokį didinimą laiko nepatenkinamu. Ji teigė, kad 110 eurų atlyginimai didės tik labai mažą algos koeficientą turintiems ir nedaug uždirbantiems pareigūnams, o didžiajai daliai pareigūnų, kurie turi nemažą darbo stažą, jie didės tik 8 eurais.
Finansų ministras antradienį BNS sakė, jog mokytojų algoms apie 100 mln. eurų papildomų lėšų kitų metų biudžete bus rasta.
