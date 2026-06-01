Ministerija: vengusiems šio mokesčio sudaroma galimybė jį sumokėti

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kartu su Muitinės departamentu, Susisiekimo ministerijos prašymu, patvirtino naują specialų įmokos kodą (7930), kuriuo transporto priemonių valdytojai gali savanoriškai sumokėti praeityje nesumokėtą mokestį.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad taisyklės visiems galioja vienodai – visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti.
„Atskleidę mokesčio vengimo schemą iš karto ėmėmės veiksmų, kad būtų sustabdytas piktnaudžiavimas ir valstybei priklausančios lėšos grįžtų keliams. Užsienyje atlikta krovininio transporto techninė apžiūra Lietuvoje jau dabar pripažįstama tik pateikus mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Dabar sudarome galimybę krovinių vežėjams geranoriškai sumokėti nesumokėtą mokestį“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Skelbiama, kad problema susiformavo po 2020 m. pradžioje priimto sprendimo automatizuoti užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimą, nebeužtikrinant, kad būtų tikrinamas Lietuvoje privalomas sumokėti mokestis už įregistruotas krovinines transporto priemones. Dėl to dalis vežėjų galėjo išvengti mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje, dažniausiai Vokietijoje.
Ministerijos teigimu, vieno vilkiko ir puspriekabės junginio mokestis vidutiniškai siekia apie 433 eurus per metus, todėl valstybė galėjo netekti nuo 25 iki 36 mln. eurų, kurie būtų skirti kelių infrastruktūros gerinimui ir Kelių fondui.
Nustačius spragą, sustabdytas nuo 2020 metų galiojęs automatizuotas užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimo procesas. Dabar, atlikus techninę apžiūrą užsienyje, papildomai reikia kreiptis į Lietuvoje veikiančią techninės apžiūros įmonę, kuri patikrins mokesčio sumokėjimo faktą ir tik tada patvirtins apžiūros atlikimą užsienyje.
Kaip praneša Susisiekimo ministerija, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią kontrolę, šiuo metu tarp Centralizuotos techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) ir VMI kuriama automatizuota duomenų apsikeitimo sistema, kuri leis realiu laiku tikrinti, ar mokesčių įsipareigojimai yra įvykdyti.
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