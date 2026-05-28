Ministerija siūlo pratęsti šių lengvatinių paskolų terminą

Tikimasi, kad tai sumažins finansinę naštą ir suteiks daugiau lankstumo planuojant plėtrą, skelbia ministerija.
„Poreikis keisti sąlygas matomas jau dabar. Nors lengvatinėms paskoloms skiriama pakankamai strateginio plano lėšų, skolinimas vyksta lėtai. Nuo finansavimo pradžios jaunieji ūkininkai sudarė tik 34 paskolų sutartis, o perdirbimo įmonės – vos vieną“, – teigia ministerija.
Siūlymui trečiadienį pritarė Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Tam dar turės pritarti strateginio plano Stebėsenos komitetas ir Europos Komisija.
Tikimasi, kad sprendimai bus priimti šių metų rudenį.
Pernai jaunųjų ūkininkų lengvatinėms paskoloms skirta 19,4 mln. eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų, o investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą – 10 mln. eurų.
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