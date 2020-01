Per metus vidutinė šilumos kaina mažėjo 13 proc.

Kaip praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), palyginti su gruodžio mėnesiu, kaina didėja 2,36 proc.

Tarp penkių didžiųjų miestų sausį mažiausia už šilumą moka Vilniaus, daugiausia – Panevėžio gyventojai, teigiama pranešime.

Sausį, palyginti su gruodžiu, šilumos kaina nežymiai (0,97 proc.) mažėja „Klaipėdos energijos“ aptarnaujamiems vartotojams (sausį, palyginti su tuo pačiu praeitų metų mėnesiu, kaina mažėja 13,87 proc.). „Panevėžio energijos“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 3,20 proc. (per metus kaina mažėja 13,41 proc.), „Vilniaus šilumos tinklų“ aptarnaujamiems vartotojams – 3,27 proc. (per metus kaina mažėja 14,75 proc.), „Kauno energijos“ aptarnaujamiems vartotojams – 4,38 proc. (per metus kaina mažėja 16,25 proc.), „Šiaulių energijos“ aptarnaujamiems vartotojams – 4,86 proc. (per metus kaina mažėja 11,38 proc.).

Šilumos kainų pokytį didžiuosiuose miestuose, pasak tarybos, iš esmės lėmė kuro (biokuro ir gamtinių dujų) bei iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyjamos šilumos kainų pokyčiai.

Visos Lietuvos mastu sausį mažiausia už šilumą moka „Utenos šilumos tinklų“ aptarnaujami vartotojai (4,12 cento už kWh su PVM), daugiausia – „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ aptarnaujami vartotojai (9,09 cento už kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Sausį, palyginti su praeitų metų gruodžiu, dėl mažesnių biokuro kainų ir pigiau įsigytos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 6,59 proc. (0,49 cento už kWh su PVM). Dėl mažesnių šilumos įsigijimo iš nepriklausomo šilumos gamintojo sąnaudų „Plungės šilumos tinklų“ tiekiamos šilumos kaina mažėja 5,52 proc. (0,39 cento už kWh su PVM).

Į sausio šilumos kainas įskaičiuota vidutinė lapkričio mėnesio biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 145 eurai naftos ekvivalentu (tne) yra 4,99 proc. didesnė nei į gruodžio šilumos kainas įskaičiuota vidutinė praeitų metų spalio mėnesio biokuro kaina (138,11 euro tne).

Į sausio šilumos kainas įskaičiuota vidutinė gamtinių dujų kaina (427,72 euro tne), palyginti su į gruodžio šilumos kainas įskaičiuota (400,69 euro/tne), didėja 6,75 proc.