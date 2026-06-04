Mažmeninė prekyba išgyvena renesansą

Per metus – balandį, palyginti su 2025 metų balandžiu – prekyba Lietuvoje augo 8,9 proc., kai vidutiniškai ES – 1 procentu.
Latvijoje metinis augimas siekė 2,5 proc., o Estijoje – 1,6 procento.
Antras didžiausias mažmeninės prekybos augimas fiksuotas Bulgarijoje (7,4 proc.), o ryškiausias susitraukimas – Rumunijoje (5,7 proc.).
Per mėnesį – balandį, palyginti su kovu – Lietuvoje mažmeninė prekyba taip pat augo labiausiai – 1,9 procento. Latvijoje ji smuko 0,4 proc., Estijoje – 1,5 procento. Visoje ES mažmeninė prekyba per mėnesį vidutiniškai susitraukė 0,4 procento.
Kaip rašė BNS, balandį antrojoje pensijų pakopoje senatvei kauptas lėšas atgavo pirmieji iš jos pasitraukę Lietuvos gyventojai.
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