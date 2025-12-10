Matulionis: Lietuva vertins, ar reikalingi sprendimai dėl Baltarusijos valdomo turto šalyje

„Svarstysime ir žiūrėsime, kokio turto Baltarusija turi Lietuvoje, pirmiausia turime įvertinti – tada žiūrėsime, ar čia bus kažkokie reikalingi sprendimai, ar ne“, – žurnalistams trečiadienį sakė patarėjas, paklaustas, ar tarp svarstomų poveikio Baltarusijos režimui priemonių galėtų būti turto konfiskavimas.
Trečiadienį protestą prie Seimo suorganizavo nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, reikalaujanti Vyriausybę imtis veiksmų ir skubiai grąžinti pasienyje įstrigusius vilkikus.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijos pasienyje šiuo metu yra įstrigusios 185 transporto priemonės su lietuviškais numeriais – iš jų 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios asociacijai „Linava“.
Tuo metu „Linava“ skelbė, kad pasienyje yra įstrigę apie 4 tūkst. Lietuvoje registruotų transporto priemonių.
Prezidento patarėjas kartojo, kad Lietuva dėl situacijos pasienyje neketina pradėti derybų su Baltarusija politiniu lygiu.
„Turime vieną konkrečią problemą ir tikimės bent jau Baltarusijos bendradarbiavimo tą problemą spręsti, (…) jokių politinių derybų mes artimiausiu metu nenumatome, mes pasiruošę susitikti ir pateikti informaciją techniniu lygiu“, – teigė D. Matulionis.
Premjerė Inga Ruginienė ir kiti valdantieji yra kalbėję apie tai, kad kaip atsakas Baltarusijos režimui gali būti svarstomas pakartotinis sienos uždarymas, nacionalinių sankcijų Baltarusijai taikymas, taip pat sankcijų Rusijai ir Baltarusijai sulyginimas ES mastu.
Taip pat kalbėta apie galimybę užšaldyti Baltarusijos Lietuvoje valdomą turtą – pavyzdžiui, Druskininkuose esančią „Belorus“ sanatoriją.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Šį antradienį dėl iš kaimyninės Baltarusijos leidžiamų kontrabandą gabenančių balionų Vyriausybė visoje šalyje taip pat paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Naujausi komentarai