M. Skuodis valstybinėms įmonėms: siūlau sėsti į automobilius ir žiūrėti, kad pervežimų būtų daugiau

Susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio teigimu, įmonių vadovai turėtų ieškoti sprendimų, kaip kompensuoti nuostolius, nutraukus baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.

„Aš noriu iš įmonių vadovų girdėti, kaip kompensuos pervežimus, o ne ateiti į Vyiausybę ir prašyti jau kompensacijų iš anksto. Tikrai yra galimybė kompensuoti, tai šitoje vietoje aš tikrai siūlau vyrams sėsti į automobilius, į lėktuvus ir važiuoti žiūrėti, ką daryti, kad pervežimų būtų daugiau. Galime kalbėti, kiek nukris (atsiras nuostolių nutraukus baltarusiškų trąšų tranzitą – ELTA), natūralu, kad šimto procentų kompensuoti negalime, bet per pirmus metus 30 procentų, per antrus 60 procentų, o per trejus metus viską kompensuoti tikrai galima“, – pirmadienį po Vyriausybės posėdžio kalbėjo M. Skuodis.

„Ko aš norėčiau, aš norėčiau darbo, aš norėčiau matyti planą tiek iš Lietuvos geležinkelių, tiek iš Klaipėdos uosto“, – pridūrė ministras.

ELTA primena, kad šių metų rugpjūtį paskelbtos JAV sankcijos numato, kad iki šių metų gruodžio 8 d. visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“. Po minėtos datos Lietuvoje veikiantys bankai linkę nebeaptarnauti „Belaruskalij“ atliekamų mokėjimo pavedimų. Tuo metu „Lietuvos geležinkelių“ grupei priklausanti krovinių geležinkeliu vežimo bendrovė „LTG Cargo“ skelbia, kad gruodį teiks trąšų gabenimo paslaugas „Belaruskalij“. Pagal galiojančią sutartį Baltarusijos bendrovė už jas atsiskaitė iš anksto.

Dėl susidariusios situacijos „Lietuvos geležinkeliai“ konsultuojasi su Lietuvos, ES ir JAV institucijomis, tarp kurių – JAV iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC).

Skaičiuojama, kad iki šiol „LTG Cargo“ per metus vidutiniškai gabeno per 10 mln. tonų „Belaruskalij“ krovinių už maždaug 60 mln. eurų.