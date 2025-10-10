Lietuvos eksportas šiemet sumažėjo

Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1,7 proc. iki 16,7 mlrd. eurų (be mineralinių produktų – 4,8 proc.). Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas siekė 4,39 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (6,7 proc.), transporto priemonių (9,7 proc.), javų (15 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (17,8 proc.), transporto priemonių (11,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (5,9 proc.) importas.
Vien rugpjūtį prekių eksportuota už 3,01 mlrd. eurų – 2,7 proc. daugiau nei liepą ir 4,9 proc. mažiau nei pernai rugpjūtį. Importas siekė 3,28 mlrd. eurų – 15,3 proc. mažiau nei prieš mėnesį ir 6,8 proc. mažiau nei prieš metus.
Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 2,08 mlrd. eurų – 4,8 proc. daugiau nei prieš mėnesį ir 5,5 proc. mažiau nei prieš metus. Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas siekė 269,1 mln. eurų.
Šiemet sausio–rugpjūčio mėnesiais daugiausia eksportuota į Latviją (12,4 proc.), Lenkiją (10,4 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,3 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,1 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,9 proc.).
Daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,5 proc.). Daugiausia importuota mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,3 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,9 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,8 proc.), paruoštų maisto produktų, gėrimų, tabako ir perdirbtų jo pakaitalų (10,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 proc.).
