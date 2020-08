Lietuvoje nedarbo lygis didesnis nei pernai

Pasak departamento, vyrų nedarbo lygis antrą ketvirtį buvo 9,7 proc., moterų – 7,3 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis antrą ketvirtį sudarė 21,1 proc., per ketvirtį jis padidėjo 6,1 procentinio punkto, per metus – 10,9 procentinio punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį beveik nepakito ir 2020 metų antrą ketvirtį sudarė 2,3 proc., palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, jis padidėjo 0,5 procentinio punkto.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis antrą ketvirtį sudarė 71,4 proc., per ketvirtį, kaip ir per metus, jis sumažėjo 1,6 proc. punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 1,4 proc. punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 72,1 ir 70,7 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis antrą ketvirtį sudarė 28,2 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 2,9, per metus – 3,9 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 1,6 procentinio punkto ir antrą ketvirtį sudarė 66,8 proc.

Antrą ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 477,4 tūkst., palyginti su pirmu šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius sumažėjo 15,3 tūkst.