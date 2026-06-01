Lietuva ir Ukraina ketina remti gynybos inovacijas, glaudžiau bendradarbiauti jas pritaikant

Programa veiks kaip dvišalė platforma, skirta remti Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, inovatorius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmones, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Iniciatyva sieks sukurti abiejų šalių gynybos inovacijų ekosistemas jungiantį mechanizmą, skatinti realius operacinius poreikius atitinkančių technologijų kūrimą, spartinti perspektyvių sprendimų perėjimą nuo koncepcijos ir prototipo etapų prie testavimo, įteisinimo ir praktinio pritaikymo.
Pasak KAM, bus siekiama užtikrinti, kad remiami projektai atitiktų realius gynybos poreikius ir, jei įmanoma, būtų grindžiami kovos lauko patirtimi, operaciniu grįžtamuoju ryšiu bei praktiniais gynybos sektoriaus poreikiais.
Iniciatyvai įgyvendinti Lietuva ir Ukraina svarstys galimybę pasitelkti papildomas finansines priemones, įskaitant nacionalinius fondus, tarptautinius donorus, Europos Sąjungos priemones, privačias investicijas, rizikos kapitalą ir kitus finansavimo mechanizmus.
Ketinimų protokolą dalyvaujant abiejų valstybių premjerėms gynybos inovatorių forume Vilniuje pasirašė krašto apsaugos viceministrė Vitalija Zumerienė ir Ukrainos gynybos viceministras Serhijus Bojevas.
„Programa „Brave Lithuania“ žymi naują Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos srityje etapą. Sujungę žinias, technologinius pajėgumus ir praktinę patirtį, greičiau kursime bei diegsime sprendimus, didinančius mūsų kariuomenių pasirengimą ir stiprinančius bendrą saugumą. Tai investicija ne tik į mūsų šalių gynybą, bet ir į saugesnę Europos ateitį“, – pranešime cituojama V. Zumerienė.
Kaip rašė BNS, antrojo NATO–Ukrainos gynybos inovatorių forumo diskusijose daugiausia dėmesio skiriama iššūkiams, su kuriais Ukraina susiduria sparčiai vystydama, gamindama ir naudodama bepiločių orlaivių sistemas (UAS) bei kovos su jomis priemones.
Apie Aljanso rytinio flango oro gynybos stiprinimą aktyviau imta diskutuoti pastaruoju metu fiksavus dronų incidentus Baltijos šalyse, Suomijoje, Rumunijoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)