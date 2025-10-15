Lietuva ir TVF pasirašys susitarimą dėl ekspertų pagalbos

Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius dar šių metų birželį su TVF valdančiąja direktore Kristalina Georgijeva aptarė tokios ekspertinės pagalbos Lietuvai galimybes.
BNS rašė, kad ši pagalba būtų skirta padėti didinti pajamų surinkimą, užkardyti šešėlinę ekonomiką, ypatingą dėmesį skiriant PVM atotrūkio mažinimui ir mokesčių administravimo stiprinimui.
R. Šadžius tuomet sakė, kad dėl PVM atotrūkio į Lietuvos biudžetą kasmet nesurenkami šimtai milijonų eurų, todėl Vyriausybė prašo pagalbos ieškant priežasčių bei galimybių šią problemą efektyviai ir greitai spręsti.
TVF jau yra padėjusi panašius klausimus spręsti kitose šalyse, tarp jų ir Lenkijoje, todėl tikimasi, kad efektyvios priemonės bus pasiūlytos ir Lietuvai.
Šios savaitės susitikimuose dalyvausiantis finansų viceministras Janušas Kizenevičius su TVF misijos euro zonai vadovu Malharu Nabaru taip pat aptars Lietuvos makroekonominę situaciją bei perspektyvas, dalyvaus aukšto lygio Ukrainos apvalaus stalo diskusijoje, susitiks su Pasaulio banko vykdomąja direktore Sigrun Rawet (Sigrun Ravet), atstovaujančia Šiaurės ir Baltijos šalims, bei „Citibank“ atstovais.
Be to, susitikime su TVF misijos Lietuvai atstovais finansų viceministras pristatys šalies ekonomikos galimus iššūkius, pagrindinius valstybės biudžeto projekto aspektus, aptars dabartinę gynybos išlaidų padėtį.
