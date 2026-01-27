LEA: per savaitę vienas tiekėjas padidino elektros tarifus

Agentūros duomenimis, siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kilovatvalandės (kWh) vidutinės kainos per savaitę padidėjo iki 0,2–0,3 proc. ir sudaro 0,272 euro (viena laiko zona) bei 0,263 euro (dvi laiko zonos). Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos padidėjo 0,2 proc. ir sudaro 0,275 euro (viena laiko zona) ir 0,265 euro (dvi laikos zonos).
Šiuo metu 6 mėn., 7 mėn. ir 10 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai. Planų su nefiksuota elektros energijos vidutinė 1 kWh kaina sudaro 0,347 euro, arba yra 1,4 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę.
Garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“) šių metų sausį, palyginti su 2025 metų gruodžiu, sumažėjo 9–14 proc. – iki 0,228 euro (viena laiko zona) bei iki 0,246 euro ir 0,188 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu visuomeninio tiekimo elektros kaina (planas „Standartinis“) nuo sausio 1 dienos siekia 0,220 euro (viena laiko zona), 0,258 euro ir 0,156 euro (dvi laiko zonos).
