Susidomėjimas kurortų viešbučiais atsigavo: dalis savaitgaliui nebeturi laisvų vietų

Vis dėlto veiklą atnaujino ne visi – kai kurie dar laukia maitinimo, SPA ir kitų paslaugų atvėrimo.

Viešbučiai džiaugiasi aktyvumu

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Ingrida Valaitienė sako, kad šis savaitgalis viešbučiams bus puikus – tikėtina, sekmadienį bus pasiektas 100 proc. užimtumas.

„To ir reikėjo tikėtis, kai žmonės tiek yra išlaukę be judėjimo į kitą miestą. Visi jau seniai laukia ir skambindavo, teiraudavosi, kaip, kada, kokiu argumentu būtų galima pasinaudoti ir atvykti. Seniai laukta žinia, tai visi rezervuoja, be to, šią savaitę yra vaikų atostogos, tai irgi turi įtakos“, – BNS sakė I. Valaitienė.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ vadovė Edita Lubickaitė taip pat pastebėjo išaugusį susidomėjimą. Anot jos, labiausiai aktyvumas išaugo nuomojantis vilas ar apartamentus iš privačių nuomotojų.

Seniai laukta žinia, tai visi rezervuoja, be to, šią savaitę yra vaikų atostogos, tai irgi turi įtakos.

„Supratome, kad tie paslaugų teikėjai, kurie yra įrengę atskirą, izoliuotą apgyvendinimą, kur yra ir virtuvėlės, įėjimas atskiras, šitie teigia, kad apie 80 proc. yra užrezervuoti, dar ir kitiems savaitgaliams, ir vasarai. Taip yra todėl, kad lietuviai visada rinkdavosi apartamentus arba vilas, jie niekad nesirinkdavo viešbučių, tai labiau grupinio turizmo patrauklios vietos“, – BNS sakė E. Lubickaitė.

Pasak jos, karantino metu, iki įvedant judėjimo ribojimus, Nidą labiau atrado lietuviai – pernai ir ne sezono metu nemažai jų buvo atvykę, todėl tikėtina, kad šiemet situacija bus panaši, o sezonas bus ilgesnis.

Birštone ir Druskininkuose – taip pat optimistinės nuotaikos. Klientais pildosi ne tik viešbučiai, bet ir sanatorijos, jiems siūloma kuo daugiau individualių ir saugių paslaugų.

„Daugiau kaip pusė viešbučių dirba, turiu galvoje tokius nedidelius viešbutukus, kurie neteikia SPA paslaugų, bet ten yra teikiamos ir masažo paslaugos tam tikros. Sanatorijose irgi sparčiai pildosi klientų, auga ir komercinių pacientų skaičius, aišku, yra ir pacientų iš ligonių kasų“, – BNS sakė Lietuvos kurortų asociacijos vadovė Kristina Citvarienė.

„Viešbučiuose ne tik didelis dėmesys skiriamas saugumui, bet ir teikiamos aktyvaus laisvalaikio paslaugos, jos pritaikytos prie individualių keliautojų, žmonės kviečiami pasimėgauti važiavimu dviračiais, aplankyti muziejus“, – pridūrė ji.

K. Citvarienės teigimu, dalis viešbučių jau yra pasiekę 100 proc. užimtumą, kai kurie – daugiau nei 50 procentų.

Veiklą atnaujino ne visi

Anot Palangos viešbučių ir restoranų atstovės, iš asociacijai priklausančių 28 viešbučių veiklą atnaujino 15. Kiti vis dar laukia didesnių atlaisvinimų maitinimo sektoriuje.

„Restoranų ir kavinių veikla uždrausta, išskyrus maisto gaminimą išsinešti. Tai netenkina kitų objektų, kurie turi restoranus ir daug darbuotojų, pavyzdžiui, padavėjų, barmenų, virtuvės darbuotojų. Jie negali visiškai vykdyti veiklos, išsinešimui gaminti neapsimoka, tai neveika nuo pat lapkričio“, – sakė I. Valaitienė.

Gal atsidarys kitą, gal dar kitą savaitę, kai bus galima teikti visas paslaugas SPA. Laukia žmonės ir baseinų, yra išsiilgę keliavimo.

K. Citvarienė sakė, kad Druskininkuose ir Birštone kai kurie viešbučiai taip pat vis dar laukia didesnių atlaisvinimų, jie veiklą tikisi atnaujinti per artimiausias kelias savaites.

„Yra dar neatsidariusių ir pagal tuos visus reikalavimus, kuriuos numatys Vyriausybė, planuojama optimistinė data – gal atsidarys kitą, gal dar kitą savaitę, kai bus galima teikti visas paslaugas SPA. Laukia žmonės ir baseinų, yra išsiilgę keliavimo“, – sakė K. Citvarienė.

Nidos turizmo verslo atstovė E. Lubickaitė taip pat teigė, kad dauguma viešbučių dar nėra atsidarę, o darbuotojai yra prastovose.

Lietuvoje judėjimo ribojimai įvesti gruodžio viduryje, nuo kovo 16 dienos didžiojoje šalies dalyje jie buvo panaikinti, palikti tik savivaldybėse, kur blogiausia epidemiologinė situacija.

Tačiau nuo kovo 27-osios draudimas judėti tarp šalies savivaldybių grąžintas, išimtis padaryta žiedinėms savivaldybėms. Laisvai judėti tarp visų savivaldybių vėl leista nuo praėjusio antradienio.