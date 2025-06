Tarp sezoninių darbų – naujovė: darbą galima rasti ne tik kurortuose

Apie sezoninio darbo tendencijas papasakojo „CV Market“ atstovė Raimonda Tatarėlytė.

– Kas siūloma šią vasarą?

– Dažniausiai vis tiek yra kurortiniuose miestuose siūlomi darbo pasiūlymai. Dažniausiai – aptarnavimo, maitinimo, apgyvendinimo, prekybos sektoriuje. Bet taip pat reikia nepamiršti, kad visoje Lietuvoje yra daug kitokių darbo pasiūlymų, pavyzdžiui, statybų sektoriuje, žemės ūkyje, kelių priežiūroje, aplinkos priežiūroje. Taigi tų pasiūlymų yra ne tik kurortuose.

O atlyginimai labai laviruoja, priklausomai nuo to, koks yra darbo pasiūlymas ir kokio dydžio etatas. Bet, pavyzdžiui, jeigu yra pardavimo specialistas, jo atlyginimas yra 800–900 eurų į rankas. Jeigu yra aptarnavimo specialistas, pavyzdžiui, barmenas, padavėjas, jo bazinis atlyginimas dažniausiai būna 900–1,1 tūkst. eurų, plius arbatpinigiai, kuriuos užsidirba papildomai. Bet kartais ieško rimtesnių specialistų. Pavyzdžiui, jeigu ieško vyr. virėjo, virtuvės šefo, parduotuvės ar restorano vadovo, tai atlyginimas yra gerokai didesnis, kartais siekia ir 2 tūkst.–2,5 tūkst. eurų į rankas.

– Tai reiškia, kad sezoninis darbas siūlomas ne tik universaliems žmonėms, bet ir ieškoma aukštos kvalifikacijos specialistų?

– Taip, labai priklauso. Aišku, didžioji dalis yra nekvalifikuotų darbuotojų arba darbuotojų, kuriuos galima labai greitai ir lengvai apmokyti vietoje. Dėl to nereikalinga ir patirtis, bet dalis specialistų ieškoma su patirtimi – aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų arba kvalifikuoti darbininkai, pavyzdžiui, dirbantys logistikos srityje, tam tikras transporto priemones vairuojantys žmonės. Reikėtų nepamiršti, kad sezoninis darbas siūlomas ne tik dėl to, kad siauru laikotarpiu ieškoma papildomų darbuotojų. Kartais ieškoma darbuotojų, kurie pakeistų darbuotojus, išeinančius atostogų. Tuomet padaroma sutartis tik mėnesiui, pakeičiamas darbuotojas mėnesiui ir po to grįžta darbuotojas, kuris dirbo anksčiau.

– Ar kinta tendencijos darbuotojų, kurių ieško darbdaviai? Ar atsiranda naujų sezoninių darbų?

– Iš naujesnių – gal daugiau aplinkos priežiūros specialistų, apželdintojų. Tarkime, apželdintojų specialistų, kurie baigę tam tikras specifines studijas. Tokių atsiranda vis daugiau, nes dabar artėja sezonas, kada sodinami augalai, prižiūrimi tiek privačiuose kiemuose, tiek įstaigose.

– Tarp ko išlieka populiariausi sezoniniai darbai? Tarp jaunimo? O gal įsitraukia vyresni? Gal darbdaviai patys pradeda ieškoti vyresnių žmonių?

– Jeigu tai yra kurorte, tai dažniausiai daugiau ieškoma jaunų žmonių ir pats jaunimas labiau ten nori dirbti. Bet jeigu žiūrėtume į aukštesnės kvalifikacijos specialistus, tai ten yra vyresni žmonės, nes jie turi išsilavinimą ir patirtį ir jie gali atlikti tuos darbus. Ypač jeigu tai yra žemės ūkio darbai – juose neretai būna vyresnio amžiaus žmonės.

– Kada prasideda sezoninių darbuotojų medžioklė?

– Dažniausiai visi įsivaizduoja, kad ieškos prieš pat vasarą. Ir patys sezoninio darbo ieškantys žmonės pradeda savo CV ruošti prieš vasarą. Bet iš tiesų patyrę darbdaviai ieško net nuo vasario mėnesio. Jeigu nori susirasti geresnį specialistą, jį prisivilioti. Kuo anksčiau pradėsi ieškoti, tuo anksčiau geresnį specialistą susirasi.

– Kaip darbdaviai vilioja sezoninius darbuotojus?

– Dažniausiai vienas iš faktorių yra atlyginimas. Bet jeigu tai yra darbas kurortiniuose miestuose, tai dažniausiai viliojama poilsio-darbo galimybe, kai kurias dienas gali pailsėti, kai kurias padirbti. Taip pat apgyvendinimas ir maitinimas apmokamas. Jeigu tai yra žemės ūkio nekurortiniame mieste pasiūlymas, tai dažnai kaip papildomą naudą siūlo privatų draudimą, nuvežimą arba transportą iki darbo vietos ir grįžimą iš darbo vietos. Dažnai laukai ar gamyklos, fabrikai nėra pačiame mieste, o žmonės gyvena mieste – juos surenka ir nuveža. Taip pat organizuoja bendrus renginius, apmoko darbuotojus. Pakviečia dirbti gamybos operatoriumi – nereikia turėti jokios patirties, apmokys, padirbsite ir plius įgysite patirties ateičiai.

– Kiek yra įdarbinama sezoninių darbuotojų? Gal pastebite skaičius?

– Jeigu imtume aptarnavimo, maitinimo, turizmo sektorius, ypač kurortiniuose miestuose, tai galima matyti, kaip išauga pasamdytų darbuotojų kiekis. Pavyzdžiui, šiemet matėme, kad įmonėse, kurios fokusuojasi į aptarnavimą ir sezoninius darbus kurortuose, nuo vasario iki gegužės mėnesio buvo apie 900 darbuotojų prieaugis. Tai yra nemažas prieaugis.

– Ar išlieka populiarus sezoninis darbas? Ar darbdaviams darosi vis sunkiau rasti norinčius dirbti žmones?

– Priklauso nuo darbdavio, nuo pačios pozicijos ir ką siūlo. Pastebėjome, kad pernai metais daugelis darbdavių susilaikė nuo sezoninių darbuotojų paieškos, galvojo, kad išspręs su turimais darbuotojais, galbūt vieną kitą pasamdys, nes nebuvo aiški ekonominė situacija. Šiemet matome net 25 proc. augimą darbo pasiūlymuose sezoniniams darbams. Jeigu žiūrėtume iš ieškančiųjų pusės – labai priklauso nuo pačio darbdavio. Jie bando vilioti didesniu atlyginimu, papildomomis naudomis, kad darbuotojų susirastų.

Taip pat samdoma šiek tiek daugiau vyresnių darbuotojų, nes kai kur sunku susirasti jaunimo – ypač jeigu norima pritraukti darbuotojų į žemės ūkio sektorių. Nes jaunimas nori labiau į Palangą ar Nidą važiuoti – padirbti, pailsėti, papramogauti, o darbas laukuose yra truputį kitoks.