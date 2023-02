Kurioziniai skundai dėl pikantiškų paslaugų: siuntė net savo draugės intymias nuotraukas

Apie tai LNK reportaže buvo kalbamasi su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktore Goda Aleksaite.

– Koks buvo pats geriausias skundas, kuris labiausiai nustebino ar pradžiugino?

– Reikėtų pradėti rotuoti, kuri istorija man yra prioritetinė. Pradėkime nuo švelnesnių. Ruošiantis Valentino dienai įsigijo kosmetikos gaminį, kur pažadama, kad per 3–6 mėnesius tam tikros kūno dalys padidės. O rezultato, deja, nesulaukia. Kitas žingsnis – įsigijo veidrodį, jog būtų romantiška aplinka, bet, deja, tą patį vakarą sudužo. Taip pat kartu sudužo visos viltys ir meilė. Jie nori, kad pinigus grąžintų ne tik už prekę, bet kad ir moralinę žalą kompensuotų.

– Vyras rašė, kad išleido 1,3 tūkst. eurų suaugusiems skirtame naktiniame klube, o moteris net nenusiėmė apatinių. Jis sako, kad tai yra absurdiška situacija. Ar tokiose situacijose galima kaip nors patenkinti žmogaus skundą?

– Netikiu, kad mūsų patirtyje tokį skundą galima būtų patenkinti. Tokia situacija net sugraudino skundo nagrinėtojus. Klientas pasakė, kokia jo finansinė padėtis, kad jis – studentas, kad taupė pinigus. O tada atėjo, išleido pinigus ir gavo netinkamą paslaugą. Mūsų patirtyje nebuvo, kad tokio tipo paslaugos standartai būtų buvę patenkinti. Kaip mes galėtume nuspręsti, kai tai nebuvo patenkinta?

– Perkame gėles internetu. Papasakokite, ar būna taip, kai neaiškiai būna parašomas žmogaus vardas?

– Buvo tokia istorija, kai vyras savo žmonai užsakė gražią gėlių puokštę ir paprašė, kad pasirašytų jo vardu su prierašu: „Aš vis dar tave myliu“. Bet, deja, kompanija, pristatinėjanti gėles, supainiojo vieną raidę. Tarkime, kad vyro vardas buvo Paulius, o parašyta buvo Saulius. O buvusysis tos žmonos draugas buvo Saulius. Tad supainiojo raides ir supainiojo visą istoriją. Be abejo, žmogus prašė kompensuoti moralinę žalą, nes įvyko didžiulis barnis bei buvo nuvilti lūkesčiai.

– Ar rašydami skundą žmonės atvirai papasakoja, kokį jiems tai sukėlė skausmą?

– Taip, būna labai atvirų situacijų, mes skelbiame šią istoriją savo feisbuko paskyroje. Ji buvo apie intymiąją depiliaciją. Ir buvo pateiktos nuotraukos. Tai buvo tikrai įspūdinga. Gerai, kad pas mus būna ir tokių linksmų situacijų, nes būna ir liūdnų istorijų. Moteris padarė lyginamąją analizę ir pateikė įrodymą draugės nuotraukas, kad jos paslauga netinkamai įvykdyta, lyginant su atlikta draugei. Aišku, tokius dokumentus priimi. Paskui jau reikia atsakyti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar įmanoma apskųsti nepatinkančius erotinius žaisliukus ir gauti naują, geresnį?

– Šiame gyvenime įmanoma viskas. Be abejo, tai skundžia. Labai paprasta, jeigu nėra instrukcijos, nenurodyta lietuvių kalba. Bet ar patenkino poreikį, ar ne, čia jau yra sudėtingiau įvertinti. Nes jeigu jis yra nesaugus, nekokybiškas, krečia elektra, tai toks gaminys išimamas iš rinkos ir gresia bauda. Su apatiniais yra daug paprasčiau. Be abejo, yra keturiolika dienų, per kurias galima grąžinti. Bet prašau, kiek fizinėje parduotuvėje yra įmanoma, pasimatuoti, apsižiūrėti. Grąžinti su nepažeista pakuote, nenuplėšta etikete, nes mūsų inspektoriai apžiūri su specialiomis lempomis, ar tai naudota, dėvėta, ar yra kokių nors dėmių. Tuomet mes jau negalėsime jums padėti susigrąžinti už tą prekę pinigų. Nes jie išskalbia, atgal prikabina etiketę. Tad reikia tam tikrų metodų, kad galima būtų įsitikinti, jog daiktas buvo panaudotas.

– Kokia buvo užtrauktuko istorija?

– Pasiskundė, kad pučia vėjas per batų užtrauktukus. Prašė, kad ką nors padarytume.

– Kiek per metus nutinka kurioziškesnių skundų?

– Paskaičiuosiu taip – kiek per metus yra pilnačių, tiek ir tokių kurioziškų situacijų.