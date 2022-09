Kiek tėvams kainuoja užauginti vaiką iki pilnametystės?

– Kiek apklausėte tėvų?

– Apklausėme apie 300 tėvų, kurie turi vaikų nuo septynerių yra septyniolikos metų.

– Kas labiausiai nustebino?

– Kad tėvai bendrai net nebandę skaičiuoti, kiek gali kainuoti išlaikyti vaiką iki aštuoniolikos metų. Tai rodo ir tyrimo rezultatai, kad vos vienas iš dešimties yra bandęs arba svarstęs suskaičiuoti. Natūralu, nes vaiko gimimas yra vienas įsimintiniausių dalykų gyvenime ir kiekvienas investuotas euras į vaiko sveikatą, išsilavinimą yra to vertas. Tėvai neskaičiuoja.

– Ar Lietuvoje auginti vaiką, leisti į būrelius, mokyklą brangu?

– Brangu. Todėl prašėme paskaičiuoti tėvų, kiek jiems tai atsieina per metus. Iš tiesų, net 40 proc. apklaustųjų nurodė, kad išleidžia nuo 3 iki 5 tūkst. eurų per metus. Dar 13 proc. papildomai atsakė, kad daugiau nei 5 tūkst. Paskaičiavome, kad tiems, kurie išleidžia per mėnesį daugiau nei 500 eurų, per aštuoniolika metų susidaro gana didelė suma – daugiau nei 100 tūkst. eurų. Net neskaičiuojant privačių burelių ir mokyklų.

Kuo vaikai vyresni, tuo jie tampa brangesni.

– Gal bandėte pažiūrėti, kuriuo tarpsniu vaikas tėvams brangiausias?

– Labai skirtingai. Pirmo vaiko gimimas gan brangus ir pirmaisiais metais, nes reikia viską supirkti, paruošti kambarį. Daugiau emocijų ir neapgalvotų sprendimų. Kuo vaikai vyresni, tuo jie tampa brangesni – jų norai brangesni, daugiau būrelių.

– Kokiems vaikų poreikiams tėveliai plačiausiai linkę atverti piniginę?

– Būreliams. Tačiau liūdna, nes net penktadalis tėvų atsakė, kad negali leisti vaiko net į vieną mokamą būrelį. Pusė apklaustųjų sakė, kad leidžia į vieną mokamą, apie ketvirtadalį į du ir tik labai maža dalis į tris mokamus būrelius.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Ar mokyklinės išlaidos didelės tėvams?

– Remiantis Statistiko departamento paskelbtais duomenimis, liepos mėnesį išlaidos kanceliarinėms prekėms augo apie 14 proc. Tėveliams tai pasijautė. Tai brangus malonumas.

– 100 tūkst. suma yra be privačios mokyklos?

– Taip, kai vaikas nelanko privačios mokyklos. Privačios mokyklos kainuoja 6–15 tūkst. eurų per metus. Prisideda dar apie 72 tūkst. papildomai be maisto, transporto, ekskursijų.

– Kas labiausiai brango?

– Būreliai. Jie brango dešimtadaliu. Maistas mokykloje pabrango beveik 30 proc.

– Patarkite, kurioje vietoje tėvai galėtų sutaupyti, neskriausdami vaiko?

– Šio tyrimo tikslas ir buvo atskleisti, kad kainuoja užauginti vaiką, tačiau kai kur taupyti negalime. Rekomenduočiau edukacijai skirti pinigų, bet atsakingai rinktis, kurie būreliai vaikui reikalingi, ugdo norimas savybes. Kartais būrelius renkamės neišpildžius savo lūkesčių. Labai svarbu, ar vaikas gerai jaučiasi. Taip pat dar neįprasta žmonėms neštis į mokyklą savo maisto, nes mokykloje jis labai brangus.

– Ar tikrai jis labai brangus?

– Šiandien maistas mokykloje kainuoja maždaug nuo 3,5 iki 6,5 euro. Priklauso, ką vaikas valgo.

– Kur dar tėvai neapgalvotai išlaidauja?

– Pildydami vaikų įgeidžius, norus. Tai įvairios pramogos. Reikia kritiškai įvertinti šią dalį.

– O madingi drabužiai?

– Vaikams drabužiai ne tokie svarbūs kaip tėveliams. Kol vaikai maži, madingi drabužiai labiau tėvų įgeidis.

Mieste kalbinti tėveliai vieningai teigė, kad neskaičiuoja ir neskaičiavo, kiek jiems kainuoja vaikai. Tačiau pripažįsta, kad suma turbūt išgąsdintų. Daugiausia, pasak tėvų, kainuoja mokslai. Keli tėveliai pažymėjo, kad Lietuvoje išvis brangu auginti vaikus ir gyventi.