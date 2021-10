Po vieno didžiausių lūžių – niūrios ekspertų įžvalgos: feisbuko aukso amžius artėja link pabaigos?

Pirmadienį sutrikusi „Facebook“ veikla milijardus vartotojų septynioms valandoms paliko be socialinio tinklų ir be prieigos prie kitų bendrovės valdomų programėlių. Ar tai buvo rimtas gedimas, ir kas dėl to galėjo nukentėti, apie tai Info diena klausė „Infobalt“ vadovo Mindaugo Ubarto.