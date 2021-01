Karantinas į būstus privertė pažvelgti kitomis akimis: gyventojai pasigedo kiemo ar terasos

Nors dėl pandemijos įvestas karantinas privertė gyventojus daugiau laiko praleisti namuose, tai nesumažino jų pasitenkinimo savo būstu. „Swedbank“ užsakymu atlikta apklausa rodo, kad karantino metu savo būstu sako esantys patenkinti 70 proc. šalies gyventojų. Be to, per dvejus metus gyventojų pasitenkinimas turimu būstu pastebimai išaugo − prieš dvejus metus patenkintų savo būstu gyventojų dalis sudarė 53 procentus.