KAM siekia daugiau galių valdant Valstybės gynybos fondą

Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito, trečiadienį pranešė KAM.
Kaip rašė BNS, kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubūs valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025-ųjų pabaigoje liko nepanaudota 36 mln. eurų.
Anot Valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus – nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku.
Dėl to KAM siūlo jai kaip fondo valdytojai suteikti daugiau sprendimo galios dėl lėšų paskirstymo tarp institucijų bei praėjusiais laikotarpiais nepanaudotų lėšų panaudojimo.
Ministerija taip pat siūlo atsisakyti metinio lėšų paskirstymo tarp institucijų tvirtinimo atskiru Vyriausybės nutarimu. Šią funkciją perėmus KAM, jos teigimu, einamaisiais metais lėšas būtų galima perskirstyti greičiau, nekeičiant bendro paskirstymo pagal tikslus.
KAM siūlo sudaryti galimybę nepanaudotas arba grąžintas fondo lėšas panaudoti tiems patiems arba kitiems įstatyme numatytiems tikslams. Tai leistų išvengti lėšų įšaldymo dėl procedūrinių apribojimų.
Be to, papildomai siūloma lankstesnė praėjusių metų paskutinio mėnesio fondo pajamų paskirstymo tvarka, kad einamaisiais metais pervestos lėšos galėtų būti greitai nukreipiamos prioritetiniams gynybos poreikiams.
Pasak KAM, pakeitimai dėl praėjusių laikotarpių nepanaudotų lėšų naudojimo pareikalautų Valstybės gynybos fondo įstatymo pataisų, o pakeitimai dėl lėšų paskirstymo tarp institucijų neprieštarautų šiam įstatymui.
„Siekiame, kad Valstybės gynybos fondo lėšos kuo greičiau pasiektų svarbiausius gynybos poreikius. Siūlomi pakeitimai užtikrintų didesnį lankstumą ir operatyvumą, išlaikant atsakomybę ir skaidrumą“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas gegužę teigė, kad bus ieškoma būdų nepanaudotus 36 mln. eurų perkelti į kitų metų biudžetą.
Audito duomenimis, civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 mln. eurų buvo panaudota tik 2,48 mln. eurų: 1,34 mln. eurų priedangoms ir 1,15 mln. eurų parengties didinimui, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota nė vieno euro.
Dėl to Valstybės kontrolė KAM rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
2026 metų Valstybės gynybos fondą sudaro 710,5 mln. eurų.
(be temos)
(be temos)