Ką daryti, jei gavote sugadintą siuntą?

– Kieno atsakomybė už sugandintą siuntą – siuntėjo, kurjerio, siuntų tarnybos ar užsakovo?

– Kas kaltas dėl sugadintos siuntos – vertinimo aspektas. Reikia atlikti tyrimą, išsiaiškinti aplinkybių visumą ir pan. Svarbiausia taisyklė atsiimant siuntą – atidumas ir operatyvumas. Reikia atidžiai apžiūrėti, ar nėra akivaizdžių pakuotės pažeidimų, įplėšimų. Jei nesimato, siuntą pasiimti. Jei namuose pamatote, kad turinys ne tas, yra pažeidimų – svarbus operatyvumas. Gavėjas nedelsiant turėtų apie tai informuoti pašto paslaugos teikėjus, siuntėją, iš kurio gavo siuntą. Siuntėjas galėtų teikti pretenziją pašto paslaugos teikėjui. Svarbu paminėti, kad būtent siuntėjas dažniausiai yra sutartinių santykių šalis, jis dažniausiai užsako ir moka pašto paslaugos teikėjui, todėl ir reiškia reikalavimus. Siuntos gavėjas, sumokėjęs už prekę siuntėjui, turėtų su juo kontaktuoti dėl ne tos prekės ar jos sugadinimo.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Paštomatuose gauname siuntų įvairiose pakuotėse, todėl būna dar sunkiau įvertinti atidžiai apžiūrėjus.

– Taip. Iš esmės galioja tos pačios taisyklės, tačiau nėra kontakto, su kuriuo būtų galim kontaktuoti ir pareikšti pretenzijų. Tačiau jei atsiėmėte siuntą iš paštomato ir grįžę namo pastebime pažeidimų, svarbu operatyviai reaguoti ir kreiptis į paslaugos teikėją ir siuntėją.

– Ar daug nusiskundimų dėl sugadintų siuntų?

– Apskritai, palyginti su tuo, kiek naudojamasi pašto paslaugomis, populiarumu, santykinai kiek išsiunčiama siuntų ir kiek gauname skundų, skaičiai nedideli. Per pandemiją jie išaugo keliais šimtais, dabar srautai aprimę. Šiemet esame išnagrinėję per 150 skundų, tačiau iš jų dėl sugadinimų – vos 23. Skaičius nedidelis ir gal paveiktas dėl to, kad paslaugų teikėjai išsprendžia situacijas taikiai.

Yra dvi galimybės.

– Ar, gavus pažeista siuntinį, jį reikia atiduoti atgal kurjeriui, ar užtenka, kad jis užfiksuotų pretenzijas?

– Yra dvi galimybės. Yra teisė nepriimti siuntos, jei matomi akivaizdūs pažeidimai, kita vertus, jei tikimasi, kad siuntos turinys bus nepažeistas, galima priimti, bet pasirašant siuntos gavimo patvirtinimą pareikšti pastabas raštu, kad patvirtinamas gavimo faktas, bet nepasirašoma, nes netinkamas turinys. Aiškiai nurodyti, kad pažeista pakuotė, pasirašyti tiek gavėjui, tiek kurjeriui.