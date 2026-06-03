Įvertinimas Lietuvai – šioje srityje esame tarp lyderių Europoje

Tarp 32 Europos šalių Lietuva užima trečią vietą po Danijos (67,86 balo) ir Suomijos (64,53 balo) ir gavo bendrą 62,05 balo įvertinimą. Estija (61,45 balo) atsidūrė ketvirtoje vietoje, o Latvija – 23-ioje vietoje (32,59 balo), nurodoma bendrovės pranešime.
Šalys buvo vertinamos pagal 13 rodiklių, įskaitant DI naudojimą verslo sektoriuje, debesijos paslaugų diegimą, skaitmeninę infrastruktūrą, darbo jėgos skaitmeninius įgūdžius ir ekonomikos augimą pastaraisiais metais. Visi duomenys buvo paimti iš Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato.
Pasak „Leadfeeder“, „Lietuva pirmauja žemyne pagal augimo tempą debesų kompiuterijos, dirbtinio intelekto ir skaitmeninio intensyvumo srityse“.
„Lietuva yra viena ryškiausių šių metų reitingo istorijų. Ji užima pirmąją vietą pagal bendrą augimą, sparčiai didindama debesijos technologijų diegimą, skaitmeninį intensyvumą ir dirbtinio intelekto naudojimą. Dirbtinio intelekto diegimas per tiriamąjį laikotarpį išaugo daugiau nei tris kartus. Nors dabartinis lygis vis dar atsilieka nuo pirmaujančių šalių, pokyčių tempą sunku nepastebėti. Lietuva įsitvirtino kaip regioninis technologijų ir fintech centras, o šis pagreitis akivaizdžiai skatina įmonių diegimą. Jei dabartinės tendencijos išsilaikys, nereikėtų stebėtis, jei ateityje reitinguose Lietuva pakils dar aukščiau“, – konstatuoja tyrimo autoriai.
Jų teigimu, Baltijos šalys yra didžiausia Europos staigmena, nes jos sugeba sparčiau diegti DI nei daugelis Vakarų Europos šalių, nepaisant to, kad yra mažesnės ekonomikos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)