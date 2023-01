Įsisukę į prekybos, transporto ir statybų verslą, bankrotai atėjo ir į IT sektorių

Lietuvos skolų pirkėjai ir išieškotojai stebi padidėjusį įmonių domėjimąsi bankrotų inicijavimu, nors pripažįsta, kad sunkumų kamuojamos įmonės stengiasi skolas padengti. Be to, pastebima, kad daugėja bankrotų žemės ūkyje ir informacinių technologijų (IT) sektoriuje.