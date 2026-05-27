Įsisiautėjusi stichija be elektros paliko apie 3,5 tūkst. vartotojų

ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimu, daugiausia vartotojų elektros neturi Utenos apskrityje – po kelis šimtus pranešimų apie sutrikimus sulaukta iš Ignalinos, Zarasų gyventojų.
„Vėjas sustiprėjo apie 13 val. ir panašu, kad nesilpnėsi iki 21 valandos“, – BNS trečiadienį sakė R. Juodkienė.
Pasak jos, Utenos regione sutelktas papildomai ESO specialistų iš kitų regionų: „Pajėgos sutelktos.“
Meteorologų duomenimis, trečiadienio pavakarę ir vakare vėjo gūsiai Lietuvoje sieks iki 13–18 metrų per sekundę.
Naujausi komentarai