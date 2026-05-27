 Įsisiautėjusi stichija be elektros paliko apie 3,5 tūkst. vartotojų

Įsisiautėjusi stichija be elektros paliko apie 3,5 tūkst. vartotojų

2026-05-27 17:57
BNS inf.

Dėl trečiadienį įsismarkavusio vėjo šiuo metu elektros Lietuvoje neturi apie 3,5 tūkst. vartotojų, rodo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenys.

<span>Įsisiautėjusi stichija be elektros paliko apie 3,5 tūkst. vartotojų</span>
Įsisiautėjusi stichija be elektros paliko apie 3,5 tūkst. vartotojų / magnific.com nuotr.

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ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimu, daugiausia vartotojų elektros neturi Utenos apskrityje – po kelis šimtus pranešimų apie sutrikimus sulaukta iš Ignalinos, Zarasų gyventojų.

„Vėjas sustiprėjo apie 13 val. ir panašu, kad nesilpnėsi iki 21 valandos“, – BNS trečiadienį sakė R. Juodkienė.

Pasak jos, Utenos regione sutelktas papildomai ESO specialistų iš kitų regionų: „Pajėgos sutelktos.“

Meteorologų duomenimis, trečiadienio pavakarę ir vakare vėjo gūsiai Lietuvoje sieks iki 13–18 metrų per sekundę.

Šiame straipsnyje:
elektra
dingusi elektra
vartotojai
stiprus vėjas

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