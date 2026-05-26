Inspekcija: žmonių skundai dėl duomenų saugumo pažeidimo nebus nagrinėjami

Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas, todėl atskiri skundai nebus nagrinėjami, antradienį pranešė VDAI.
„Visuomenė apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas“, – teigiama pranešime.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Gyventojai Registrų centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys, tačiau dėl itin didelio žmonių susidomėjimo ji stringa.
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