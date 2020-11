I. Šimonytė: siūlau atvirai pripažinti, kad skolos augimas tapo problema

„Visgi siūlau atvirai pripažinti, kad skolos augimas jau tapo problema, ir jos grąžinimas į tvarų lygį nebus paprastas, o nieko nedarymas reikš, kad ir 60 proc. BVP perkopsim ilgai netrukę“, – Seime ketvirtadienį sakė I. Šimonytė.

„Todėl dabar yra laikas sprendimams, kad vėliau nereiktų gąsdintis blogiečiais su veržiamais diržais: sprendimams, kurie stiprina ekonomikos potencialą, didina pridėtinę vertę ir leidžia mums ne šiaip gaminti pagal kitų brėžinį, o parduoti idėjas ir intelektinio darbo rezultatus. Tik tokio kelio gale mūsų nelaukia vidutinių pajamų spąstai“, – sakė kandidatė į premjerės postą.

Kalbėdama apie kitų metų biudžetus, I. Šimonytė sakė, kad jos „asmeninis sėkmės kriterijus tiems biudžetams yra absoliučiai tikras ir teisingas vaizdas.“

„Šiandien mano asmeninis sėkmės kriterijus tiems biudžetams yra tiesiog absoliučiai tikras ir teisingas vaizdas, kurio pasigendame šįmet. Be jokių sąlyginių pajamų ir didelio optimizmo, bet ir be paskutinės minutės mokesčių. Be milijardinių sumų, skirstomų be tautos atstovybės mandato“, – sakė I. Šimonytė.