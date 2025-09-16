Į Seimą grįžta iniciatyvos dėl žvėrelių fermų draudimo

Liberalas Viktoras Pranckietis teiks jo parengtas Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, pagal kurias kailinių žvėrelių verslo draudimas įsigaliotų 2029 metų sausio 1 dieną.
Dabar šių fermų Lietuvoje turi nelikti iki 2027 metų.
V. Pranckiečio teigimu, draudimas turi būti atidėtas, nes įvedus jį anksčiau ūkiai nebeturės pajamų iš veiklos ir nebegalės grąžinti lengvatinių paskolų.
„Kadangi lengvatinių paskolų grąžinimo terminai baigiasi 2028 metų lapkričio 8 dieną, kailinės žvėrininkystės verslo uždraudimas tam, kad neprieštarautų Konstitucijai, turėtų įsigalioti po šio termino pabaigos – ne anksčiau kaip nuo 2029 metų“, – teigia parlamentaras.
Be to, jis siūlo, kad kompensacijos būtų mokamos ne tik už komercinės veiklos, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius – nutraukimą, bet ir už statinių nugriovimą, įrenginių sunaikinimą, atliekų sutvarkymą.
Tuo metu Vyriausybė siūlo kompensacijas išmokėti ir tuo atveju, jei dar negrąžintos lengvatinės paskolos, suteiktos pagal COVID-19 ar Rusijos agresijos pasekmių likvidavimo finansines priemones.
Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas yra sakęs, kad kailinių žvėrelių verslo draudimas neturi prasmės, jam turėtų būti numatytos didesnės kompensacijos.
Pagal Seimo priimtą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje nebeliks nuo 2027 metų.
Konstitucinis Teismas (KT) šiemet kovą paskelbė, kad praėjusios kadencijos parlamento įteisintas kailinių žvėrelių verslo draudimas neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
