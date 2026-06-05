Gyventojų elektromobiliams – dar 12 mln. eurų paramos

Naujas finansavimas numatomas tebesitęsian žmonių susidomėjimui parama, kurios per ketverius metus išdalinta 35 mln. eurų, penktadienį pranešė Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).
„APVA ir Susisiekimo ministerija jau ruošiasi naujam kvietimui. Fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilius, numatoma skirti 11,9 mln. eurų“, – rašoma pranešime.
APVA duomenimis, 35 mln. eurų parama pasinaudojo 10,6 tūkst. gyventojų, įsigijusių 7,4 tūkst. naudotų ir 3,2 tūkst. naujų elektromobilių.
„Finansinė paskata tapo svarbiu postūmiu keičiant šalies automobilių parką, (...) augo žmonių pasitikėjimas elektromobiliais“, – pranešime sakė APVA direktorė Agnė Markauskienė.
Gyventojai galėjo gauti 5 tūkst. eurų kompensaciją už naują arba 2,5 tūkst. eurų – už naudotą ne senesnį kaip keturių metų elektromobilį.
(be temos)
(be temos)