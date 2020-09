Gandai Baltarusijoje: Baltijos šalių transportas nebus praleidžiamas per sieną?

Baltarusijoje vėl skleidžiamo gandai, kad Baltijos šalių transportas nebus praleidžiamas per sieną. Neva išplitusiame dokumente nurodoma, jog nauja data yra rugsėjo 17-oji, rašo delfi.lt, remdamasis portalu tut.by.

Anksčiau kalbėta, kad sunkiasvoris transportas iš Lietuvos ir kitų Baltijos šalių per sieną nebus praleidžiamas nuo rugsėjo 10-osios.

Tarptautinėje transporto rinkoje veikiančios Baltarusijos įmonės pastarosiomis dienomis gavo pranešimus, kad „kroviniai iš Baltijos šalių nebus įleidžiami per Baltarusijos sieną, registruokitės eksportui per kitas šalis“.



Oficialiai ši informacija nepatvirtinta, sunkvežimiai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos kerta sieną be jokių papildomų apribojimų.

Gandai apie galimą krovinių sustabdymą iš Baltijos šalių atsirado tada, kai Aliaksandras Lukašenka pažadėjo Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims parodyti „kokios yra sankcijos“.

LINAVOS generalinis sekretorius Mečislovas Atroškevičius teigė, kad kol kas viskas - tik gandai.

Susisiekimo ministerija taip pat patvirtino šiuo metu dėl tokių ribojimų neturinti jokios oficialios informacijos.