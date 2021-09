Galvos skausmas dėl nepasiskiepijusių aptarnavimo: verslininkai bijo nuskursti, bet valdžia ramina

„Mums nieko naujo, kad sprendimus sužinome čia ir dabar. Juos reikia iš karto vykdyti, tai komunikacijos tarp verslo ir Vyriausybės reikėtų geresnės. Tačiau mes į viską reaguojame su šypsena, nes bandome prisitaikyti taip, kaip yra“, – sakė kavinės „Cat Cafe“ savininkas Romas Žvirblis

Sumaištis kilo Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) paskelbus, kad nuo šiol galimybių paso neturintys žmonės restoranuose ir kavinėse maistą turės atsiimti tik specialiai įrengtoje vietoje, atskirtoje nuo bendrų patalpų. Tiesa, maistą be galimybių paso galima atiduoti tiesiog lauke. Taip šiuo metu daro ir kačių kavinė.

„Žmonės užsisako būdami lauke – darbuotojui pasako savo užsakymus ir laukia lauke. Nėra jokio kito būdo, o kaip kitaip?“ – svarstė „Cat Cafe“ savininkas.

Verslas Vyriausybę plaka ne tik dėl skubotų, bet ir esą neapgalvotų sprendimų. Tokia naujiena vertinama kaip dar vienas verslą nuskurdinsiantis sprendimas.

„Aišku, bus žiema ir galbūt reikėtų kažkokios patalpos, bet mes tikrai nesiruošiame papildomai investuoti į kažkokią laukiančiųjų patalpą. Tai – papildomi kaštai ir, manau, kad nė vienam restoranui neatsipirks“, – svarstė R. Žvirblis.

Vilniečiai šiuo klausimu vienos nuomonės neturi – vieni įžvelgia diskriminaciją, kiti įsitikinę, kad nuolaidžiauti nepasiskiepijusiems nereikia.

„Suprantu, kad verslams tai labai sudėtinga įgyvendinti, tačiau kaip lankytojas, manau, kad tikrai gerai. Ir gal dar bus paskata pasiskiepyti, nes tai labai svarbu“, – kalbėjo sutiktas jaunas vyras.

„Manau, kad ir taip dabar yra labai populiaru išsinešti maistą. Nereikėtų suvaržyti, reikėtų leisti žmonėms kažkaip maitintis. Na, ne visi sugeba pasigaminti – nepaliksi alkanų“, – sakė moteris.

„Aš manau, čia – visiška nesąmonė, nes daugelis restoranų ar kavinukių net neturi tam atskirų patalpų. Visa skiepų pasų sistema – nesąmonė“, – teigė kitas sutiktas praeivis.

Buvo visi uždaryti, tai dabar gaunasi, kad jie ir toliau nieko nedaro, ir nori privilegijų.

„Apskritai, turėtų skiepytis ir nesukti galvos šita tema, jeigu nori kažkokių išskirtinumų. Buvo visi uždaryti, tai dabar gaunasi, kad jie ir toliau nieko nedaro, ir nori privilegijų“, – piktinosi dar vienas kalbintas vyras.

Viešbučių ir restoranų asociacija pokyčius vadina žinia iš giedro dangaus, apie kurią sužinojo tik iš spaudos. Rugsėjo 4-ąją, šeštadienį, įsigaliojusios permainos sukėlė sumaištį.

„Mes skubiai kreipėmės į Sveikatos ministeriją. Tai kaip suprasti ir kaip įgyvendinti tokį reikalavimą. Kaip jie supranta tokias patalpas, ir kaip, atsiprašant, senamiestyje, kur tokių patalpų įsteigti ar atskirti tiesiog fiziškai neįmanoma, kaip tokį reikalavimą įgyvendinti?“ – svarstė Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė Eglė Ližaitytė.

Verslo asociacija pabrėžia, kad kalbos apie atskiras patalpas nėra buvę, nes to tiesiog nebūtų įmanoma įgyvendinti. „Išaiškinimas buvo dėl sąlygų – kaip aptarnauti asmenis be galimybių paso – ar jie gali išsinešti maistą, tai atsakymas buvo: „Taip, jie gali išsinešti“, tačiau iš to gimė dar papildomi reikalavimai, tai kokiu būdu?“ – kalbėjo E. Ližaitytė.

SAM pripažįsta, kad kilusį chaosą versle galėjo išspręsti aiškesnė komunikacija. „Pirmiau, matyt, turėjo išeiti didelė komunikacinė žinutė su labai aiškiu detalizavimu ir tada galbūt nebūtų tokios reakcijos į teisės aktą“, – sakė Sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

Nuo rugsėjo 13-osios restoranai ir kavinės privalės užtikrinti, kad nepasiskiepijusieji nebūtų šalia turinčių galimybių pasus, laikytųsi atstumo ir dėvėtų apsaugos priemones.

„Jokių priestatų, jokių būdelių – niekas nesako, kad turi būti statoma. Tačiau turi būti įvertinta tai, kad turi būti saugus atstumas, laikas, apsaugos priemonės. Jei bus kažkokia sienelė, atitvaras, niša – tai yra idealu, jeigu ne – tada, vadinasi, turi informuoti, kaip atsiskaityti, kiek reikia laukti“, – detalizavo Sveikatos apsaugos viceministrė.

Maisto atsiėmimas taip pat negalės užtrukti ilgiau nei penkiolika minučių. Kitu atveju užsakymo teks palaukti lauke.