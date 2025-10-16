Finansų ministerija įvardijo, kiek nuo kitų metų planuoja branginti dyzeliną

Ministerija siūlo nedidinti akcizo kintamosios dalies – CO2 dedamosios, tačiau padidinti pastoviąją dalį, dėl to šis kuras brangtų apie 4 centais, rašoma Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte.
„Akcizas susideda iš dviejų dalių: viena dalis, kaip ir planuota, šiek tiek padidės, o kita dals sustabdoma, užšaldoma laikinai 2025 metų lygyje“, – TV3 žinioms sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Pagal Akcizų įstatymo nuostatas gazoliai iš viso dėl mokestinių veiksnių būtų pabrangę apie 0,1 euro už litrą. Priėmus siūlomą pakeitimą, dėl sustabdyto CO2 dedamosios didinimo gazolių kaina 2026 metais neišaugtų 0,06 euro už litrą, o tai reiškia, kad nuo sausio 1 dienos didėtų tik pastovioji akcizų dalis, todėl dėl mokestinių veiksnių gazoliai brangtų apie 0,04 euro už litrą“, – rašoma rašte.
SIūloma, kad pastovioji akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
Taip, anot ministerijos, taip siekiama išvengti didelio dyzelino kainų padidėjimo bei „prisidėti prie to, kad nebūtų didinamas gazolių kainų skirtumas tarp Lietuvos ir kaimyninių valstybių“.
BNS rašė, kad K. Vaitiekūnas po koalicijos tarybos posėdžio praėjusį ketvirtadienį tvirtino, kad valdančiosios koalicijos partneriai sutarė, jog dyzelino akcizo didinimas būtų atidėtas vieneriems metams.
Transporto verslo ir degalinių atstovai praėjusią savaitę paragino valdžią dyzelino akcizą mažinti nuo 52 iki 44 centų už litrą, kad jis būtų konkurencingesnis su kitomis šalimis bei vežėjai vėl piltųsi degalus Lietuvoje, o ne Lenkijoje.
Verslui raginant suvienodinti dyzelino akcizą su kaimyninių šalių kaina, K. Vaitiekūnas šią savaitę teigė nematantis galimybių įgyvendinti tokią idėją.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau sakė, kad sumažinti akcizą būtų sudėtinga.
Vyriausybė yra linkusi kitąmet anksčiau numatytą dyzelino akcizo didinimą atidėti 2027 metams. Ministras interviu BNS kiek anksčiau sakė, kad jo nedidinant valstybė prarastų apie 100 mln. eurų pajamų.
Naujausi komentarai