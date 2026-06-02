 Eurostatas: Lietuvoje metinė infliacija – antra didžiausia ES

Eurostatas: Lietuvoje metinė infliacija – antra didžiausia ES

2026-06-02 14:01
Lukas Oželis (BNS)

Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, gegužę siekusi 5,1 proc., buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo antradienį paskelbti ES statistikos tarnybos Eurostato duomenys.

<span>Eurostatas: Lietuvoje metinė infliacija – antra didžiausia ES</span>
Eurostatas: Lietuvoje metinė infliacija – antra didžiausia ES / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje (6,3 proc.). Latvijoje metinė infliacija siekė 3,4 proc. Estijoje – 4 proc. Lenkijos gegužės mėnesio infliacijos duomenys dar nėra pateikti.

Euro zonos metinė infliacija siekė 3,2 proc.

Išankstinė metinė infliacija gegužę (palyginti su praėjusių metų geguže) siekė 5,1 proc., o išankstinė mėnesio (gegužę, palyginti su balandžiu) defliacija buvo 0,1 procento.

Paskutinį kartą mėnesio defliacija Lietuvoje fiksuota pernai gruodį, kai ji siekė 0,2 procento.

Tuo metu išankstinė vidutinė metinė infliacija (paskutinius 12 mėnesių, palyginti su atitinkamu laiku prieš metus) siekė 3,7 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Statistikų duomenimis, labiausiai per metus brango benzinas – 30,3 proc., dyzelinas – 39,3 proc., šiluma – 30,2 procento.

Keleivių vežimas įvairių klasių autobusais brango 13,8 proc., restoranų ir kavinių paslaugos –  7,1 proc., viešbučių, motelių, ir panašios apgyvendinimo o paslaugos – 6,1 proc., ambulatorinės gydomosios ir reabilitacijos paslaugos –  7,9 procento.

Tuo metu labiausiai pigo keleivių vežimas traukiniais –  34,5 procento. Taip pat pigo bulvės (15,7 proc.), šviežios datulės, figos ir atogrąžų vaisiai (11,4 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginiai (10,9 proc.), lapinės arba stiebinės daržovės (9,9 proc.), augalinis aliejus (7,7 proc.).

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