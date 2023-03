Eurostatas: BVP per ketvirtį Lietuvoje smuko labiau nei vidutiniškai ES

Lietuvos ekonomika per ketvirtį smuko 0,5 proc., kai vidutiniškai ES šalyse – 0,1 proc., o tik euro zonoje pokyčio nefiksuota, rodo Eurostato statistika.

Lietuvos BVP per metus smuko 0,4 proc., vidutiniškai visoje ES ekonomika augo 1,7 proc., o tik euro zonoje – 0,9 procento.

Latvijoje BVP per metus augo 0,5 proc., o per ketvirtį nepasikeitė. Estijoje BVP per metus smuko 4,4 proc., per ketvirtį – 1,6 procento.