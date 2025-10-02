Elektros vartotojų laukia dideli pokyčiai: ką svarbu žinoti?

Pokyčiai aktualūs tiems gyventojams ir verslams, kurie pasirinkę su birža susietus elektros tiekimo planus, nes dabar atsiras dar daugiau galimybių sutaupyti planuojant savo vartojimą.
Daugiau šia tema kalbėjo „Enefit“ vadovas Valdemaras Fiodorovičius.
– Kodėl buvo nuspręsta pereiti prie 15 min. elektros kainų intervalų?
– Šis pokytis jau buvo planuotas pakankamai ilgą laiką, atidėtas ne vieną kartą. Turbūt verta akcentuoti, kad šis pokytis, kuris įvykdytas, liečia ne tik Lietuvą, Baltijos regioną, bet visą Europą, kurioje operuoja „Nord Pool“. 15 min. leidžia labiau integruoti Europos kelią link žalesnio rytojaus, tai yra integruoti atsinaujinančių išteklių gaminamą elektrą, ją labiau kontroliuoti, valdyti ir taip pasiūlyti, aišku, konkurencingesnę kainą.
– Kokie pagrindiniai privalumai yra rinkai ir vartotojams dėl šio pokyčio?
– Jeigu vartotojas bus biržos plane, kaina susieta su birža, tai jis galės lengviau reaguoti, greičiau priimti tam tikrus sprendimus. Valandos intervalas buvo pakankamai ilgas, kad reaguotume į kainos pokyčius, o 15 min. leis laisviau į tai reaguoti ir planuoti savo vartojimą.
– Kiek buitinių vartotojų yra pasirinkę su birža susietą planą?
– Matome tendenciją, kad vis dažniau buitiniai vartotojai renkasi su birža susietą planą. Mūsų statistika rodo, kad kas trečias naujas vartotojas linkęs labiau edukuotis ir rizikuoti, nes tai vis tiek yra susiję su rizika – sąskaita nebus vienoda, bet tai leis ir sutaupyti.
– Ar galima tikėtis to realaus sutaupymo ir kaip?
– Be abejo. Jeigu nesu labai pripratęs ir galiu keisti savo poreikius, atsižvelgti į kainą, galų gale galiu ir indaplovę nustatyti tam tikru laiku, ir šiluma pasikaitinti tada, kada kaina yra geresnė, ir tai man leidžia sutaupyti.
– Pavyzdžiui, turbūt elektromobilius turintiems irgi labai tinkamas planas – pasikrauni mašiną tą dieną, kai yra nulinė arba net minusinė kaina.
– Be abejo, ir elektromobiliams, ir šildymui. Aišku, tos tendencijos yra įdomios, jos keičiasi pagal sezoniškumą. Jeigu dabar vasarą ir pavasarį turėjome pigiausias kainas dienos metu, tai žiemą jos būna dažniausiai pigiausios nakties metu. Tai šildymo sezonui bus labai adekvatu. Tie vartotojai, kurie turės biržos planus, tai pajaus.
– Ką reikėtų žinoti tiems, kurie turi fiksuotus elektros planus? Ar tie pokyčiai juos kažkaip palies?
– Tiems vartotojams išvis apie nieką nereikia galvoti – vartojimo įpročių gali nekeisti, nes jų kaina užfiksuota, jie už elektrą mokės tiek, kiek yra nurodyta sutartyje.
– Ką naudingiau turėti – fiksuotus ar biržos elektros planus? Kaip išsirinkti?
– Viskas priklauso nuo vartojimo įpročių. Aš asmeniškai rinkčiausi su birža susietą planą, nes mano vartojimo įpročiai gali lengvai prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Jeigu klientas yra linkęs sakyti: ai, nesvarbu, kokia yra ta kaina, aš geriau rinksiuosi fiksuotą ir gyvensiu sau ramiai, jis gali rinktis fiksuotą kainą ir neatsižvelgti į rinkos pokyčius. Mes suteikiame tokią prabangą – kainą ir planus galima keisti.
– Tie, kurie yra pratę prie fiksuotų planų, gal nežino, kokia yra biržos plano technika. Kiek į priekį galima pasižiūrėti, planuotis, kaip tai vyksta?
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Planavimas vyksta dieną į priekį. Kainos yra skelbiamos 14 val. Jau nuo šios valandos galima planuotis, kaip galėčiau reaguoti, ką galėčiau daryti rytoj.
– Ir pagal tai planuotis.
– Na, mes esame dabar išmanūs – išmaniųjų technologijų pagalba net nereikia sekti, o galima nustatyti tam tikrus intervalus, kada man būtų patogu naudoti elektrą ir technologijos tai padaro pačios.
– Ko galime tikėtis ateityje?
– Sunku prognozuoti ateitį ilgam laikui, matant tas tendencijas, kas vyksta pasaulyje, Europoje ir pnš. Iš esmės žiemą, ką bent jau prognozuojame, kainos neturėtų labai pasikeisti, turėtų labiau stabilizuotis. Nors pirmos dvi dienos mums rodo labai įdomius kalnelius biržoje, bet iš esmės manome, kad tai turėtų stabilizuotis.
